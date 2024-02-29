〈時評〉科學的論辯用情緒處理是不對的

針對台中市衛生局在台糖梅花肉片檢出瘦肉精「西布特羅」（cimbuterol）一事，在食藥署 2 月 21 日召開的食安專家會議中，據傳有列席的台中市食安處人員「不能接受實驗室污染的指控」而淚灑會場。

行政院長陳建仁 23 日在立法院進行食安專案報告時，對問及此事的立委客氣表示「3 月會公布會議資料」。衛福部長薛瑞元則直言「專業跟科學的事情用情緒處理是不對的！」

薛部長說得，就事論事，瘦肉精豬肉是不是「實驗室污染」，答案非是即否，是百分百科學問題。以眼淚訴求「不能接受實驗室污染的指控」，不是理性的科學論辯，而是感性的情緒宣洩勒索。

回顧整個事件的來龍去脈──

台中市府 1 月 15 日進行肉品動物用藥抽驗工作時，檢驗出台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精西布特羅。中市衛生局表示，第一次檢驗出很驚訝，因為數值很高；非常慎重連做六次，檢驗結果都是微量檢出，因此通報中央、市府，也對外發布新聞稿。

2 月 2 日，台中市府召開記者會指稱「檢驗出台糖的安心豚梅花肉片含有瘦肉精『西布特羅』，已違反食安法規定，因此通知業者下架，並且依食安法裁處」。春節前丟出「台糖安心梅花肉片讓人不安心」的震撼彈，第一時間引起的人心惶惶，不難想像。

後續的發展卻急轉直下。除了當初台中市府的那一包檢驗樣本為陽性，其後相關機構對台糖豬肉片瘦肉精的檢驗（截至 2 月 21 日計 885 件），均為零檢出！台中市長盧秀燕則早在 2 月 8 日就事主變公卿，認同整個風波為「單一事件」。

吾人要問的是，在發布新聞稿之前，中市衛生局是否有從科學角度想一想：一、第一次檢驗數值很高，重做五次檢驗結果卻是微量檢出，科學上如何解釋此現象？二、對同一檢體重複做檢驗之餘，是否更應該到不同通路商、零售商，對台糖同一批肉品的相同部位、不同部位，甚至於台糖的所有豬肉產品，進行採檢，以確定其為單一獨立事件，還是系統性問題？三、是否應通知台糖申請複驗？四、使用每公克售價超過百萬台幣的西布特羅，是否顛覆科學的經濟效益與經驗法則？五、有可能是「千面人事件」嗎？

從反萊豬不反萊牛、反高端疫苗，吾人看多了政治霸凌科學的非理性行為，現在又多了感性的眼淚攻勢對上理性的科學論辯。在台灣，哪一天才能科學的歸科學？

（作者為新竹教育大學退休副教授）