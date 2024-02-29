誰說使用大麻無害？！研究：心血管和中風發作率大增 每天吸食風險更高

美國一份新研究發現，不管是食用或吸食大麻都會增加心血管疾病和中風的發作風險，該研究於週三（2/28）刊登於美國心臟協會雜誌 (Journal of the American Heart Association)。

根據美國國家藥物研究所的數據，2022 年，美國民眾日常的大麻使用量已達到了最高水平，有11%的19至30歲成年人每天使用大麻，高於2017 年的8%和2012 年的6%。而35至50歲成年人的使用頻率在 2022 年也達到歷史新高，28%的人表示他們在過去一年內曾使用大麻，高於2017年的17%和2012年的13%。

這些年來，美國有越來越多人頻繁使用大麻，許多州也將娛樂大麻或醫用大麻合法化，更有不少人主張大麻無害向大眾推銷，但加州大學舊金山分校的一教授Salomeh Keyhani博士強調，這一新研究表明大麻對身體是有其風險危害。

這項最新研究由加州大學舊金山分校領導，由美國國立衛生研究院資助。研究對象為43萬4千位美國成年人，年齡介於18至74歲不等，平均年齡為45歲。

這些研究對象中有近9成從未使用過大麻，63%以上的人未吸食過菸草。而在這些大麻使用者中，近74%是以吸食為主要使用方式，25%則是透過其他方式使用，包含吸食、飲用或食用；4%為日常使用者，7%為非日常使用；近29%的日常吸食大麻者和44%的非日常吸食者從未吸食過菸草。

研究發現，與不吸食大麻的人相比，不管是每天吸食或偶而吸食大麻的人，罹患心臟病和中風的風險都會增加，但隨著吸食大麻的天數增加，風險也會增加，例如每天吸食大麻者中風風險上升42%，心臟病發作的風險上升25%。

研究人員表示，目前尚不清楚為什麼使用大麻與心血管疾病發作風險有關，但推測可能與其所含的四氫大麻酚有關，根據過往研究發現，吸煙和吸入大麻，均會增加血液中一氧化碳血紅蛋白和焦油的濃度，類似於吸入煙草香煙的效果，這些都與心肌病、胸痛、心律不整等心血管疾病發作的風險有關。