Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

誰說使用大麻無害？！研究：心血管和中風發作率大增 每天吸食風險更高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/29 12:03
大麻示意圖。（圖／pixabay）

大麻示意圖。（圖／pixabay）

美國一份新研究發現，不管是食用或吸食大麻都會增加心血管疾病和中風的發作風險，該研究於週三（2/28）刊登於美國心臟協會雜誌 (Journal of the American Heart Association)。

根據美國國家藥物研究所的數據，2022 年，美國民眾日常的大麻使用量已達到了最高水平，有11%的19至30歲成年人每天使用大麻，高於2017 年的8%和2012 年的6%。而35至50歲成年人的使用頻率在 2022 年也達到歷史新高，28%的人表示他們在過去一年內曾使用大麻，高於2017年的17%和2012年的13%。

這些年來，美國有越來越多人頻繁使用大麻，許多州也將娛樂大麻或醫用大麻合法化，更有不少人主張大麻無害向大眾推銷，但加州大學舊金山分校的一教授Salomeh Keyhani博士強調，這一新研究表明大麻對身體是有其風險危害。

這項最新研究由加州大學舊金山分校領導，由美國國立衛生研究院資助。研究對象為43萬4千位美國成年人，年齡介於18至74歲不等，平均年齡為45歲。

這些研究對象中有近9成從未使用過大麻，63%以上的人未吸食過菸草。而在這些大麻使用者中，近74%是以吸食為主要使用方式，25%則是透過其他方式使用，包含吸食、飲用或食用；4%為日常使用者，7%為非日常使用；近29%的日常吸食大麻者和44%的非日常吸食者從未吸食過菸草。

研究發現，與不吸食大麻的人相比，不管是每天吸食或偶而吸食大麻的人，罹患心臟病和中風的風險都會增加，但隨著吸食大麻的天數增加，風險也會增加，例如每天吸食大麻者中風風險上升42%，心臟病發作的風險上升25%。

研究人員表示，目前尚不清楚為什麼使用大麻與心血管疾病發作風險有關，但推測可能與其所含的四氫大麻酚有關，根據過往研究發現，吸煙和吸入大麻，均會增加血液中一氧化碳血紅蛋白和焦油的濃度，類似於吸入煙草香煙的效果，這些都與心肌病、胸痛、心律不整等心血管疾病發作的風險有關。
大麻
四氫大麻酚
心血管疾病
中風
心肌病
心律不整

相關新聞

運動有益健康 研究：女性所獲得的效益遠大於男性 死亡、罹病風險更低
運動有益健康 研究：女性所獲得的效益遠大於男性 死亡、罹病風險更低
2024/02/26 15:36
買臘腸要當心！消基會調查結果曝：1件鈉超標和未標示豬肉產地、5件脂肪超標120％
買臘腸要當心！消基會調查結果曝：1件鈉超標和未標示豬肉產地、5件脂肪超標120％
2024/02/05 14:40
打破「日行萬步」的迷思！專家：7500步便可達到最佳效益
打破「日行萬步」的迷思！專家：7500步便可達到最佳效益
2024/02/05 12:22
研究：氣溫驟降 心肌梗塞、腦中風機率大增 醫：忽略「三高二害」恐將自身曝於高風險
研究：氣溫驟降 心肌梗塞、腦中風機率大增 醫：忽略「三高二害」恐將自身曝於高風險
2024/02/02 14:51
低溫中風風險增！醫：「幾乎所有的腦中風都能避免」
低溫中風風險增！醫：「幾乎所有的腦中風都能避免」
2024/01/29 17:09

更新時間 : 2024-02-29 19:17 GMT+08:00

最受歡迎

2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
台灣西南部地牛翻身 嘉義規模4.9地震最大震度4級
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇