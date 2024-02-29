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伊利諾州開第三槍！川普遭取消初選資格怒喊上訴　

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2024/02/29 11:30
美國前總統、共和黨總統初選參選人川普（圖／Shannon Stapleton）

美國前總統、共和黨總統初選參選人川普（圖／Shannon Stapleton）

川普重返白宮勢頭雖勁，但繼科羅拉多州、緬因州後，伊利諾州法官於本週三（28）日以違反美國憲法第 14 條修正案為由，裁決前總統在2021國會暴動案涉叛亂，沒有資格參加該州共和總統初選，川普陣營怒喊違憲將提上訴。

相關閱讀：【美國總統大選】川普共和黨初選再下兩州　大法官有意撤科州、緬州初選禁令

川普25日再度輕鬆拿下南卡羅萊納州初選，儘管對手前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）矢言至少會堅持至3月5日的「超級星期二」，川普自宣布參選以來的支持度一直居高不下，即便四項刑事指控案件纏身，支持者熱情不減。
相關閱讀：川普輕取南卡羅萊納州初選 海利矢言奮戰至「超級星期二」

路透社報導，伊利諾州庫克縣（Cook County）巡迴法官波特（Tracie Porter）表示，由於川普在國會大廈暴動案中扮演重要角色，違反美國憲法第 14 條修正案反叛亂條例，伊利諾州選舉委員會應取消川普在 3 月 19 日的初選以及 11 月 5 日的大選的參選資格。

訴求取消川普初選資格的伊州組織稱，這項裁決是「歷史性的勝利」。川普競選發言人則透過聲明指控伊州的裁決「違憲」，將迅速提出上訴。

科羅拉多州、緬因州先前以違反美國憲法第 14 條修正案第 3 條認定川普不符合參選資格，將其從該周選票上剃除。在川普上訴期間，這兩項裁決都被暫停執行。

美國最高法院於 2 月 8 日聽取了關於川普選舉資格的辯論，權衡川普對科州取消其參選資格的質疑。華盛頓的大法官們似乎對此裁決持懷疑態度，對各州採取可能影響全國大選的行動表示擔憂。
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更新時間 : 2024-02-29 19:17 GMT+08:00

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