我國友邦吐瓦魯近來歷經國會大選與遴選新任總理,外傳將動搖與台邦交。新任總理戴斐立(Feleti Teo)於2月28日宣誓就職,重申吐國持續支持台吐長期永續的特殊邦誼, 外交部對此表達誠摯感謝。

台灣總統大選後,中國閃電挖角我邦交國諾魯,隨後傳出同為太平洋邦交國的吐瓦魯亦有可能在該國 1 月 26 日國會大選後轉向。當時角逐新總理的吐瓦魯財政部長塞夫.潘恩紐(Seve Paeniu)指出,將於選後重新檢視與台灣關係,台吐關係不穩甚囂塵上。

戴斐立(Feleti Teo)為吐瓦魯前檢察總長,於 26 日獲得 16 位當選國會議員無異議支持,順利成為新任總理。戴斐立曾多次訪問台灣,立場友台,強調支持台吐關係是該國各界長期共識,將繼續秉持一貫立場支持我國國際參與。台灣駐吐瓦魯大使林東亨 (Andrew Lin) 也透露,新任總理保證台吐關係「穩固、持久且永恆」。

外交部今(29)日指出,戴斐立(Feleti Teo)於當地時間 28 日宣誓就職,新政府隨即公布「 優先施政計畫聲明」(Statement of Priorities for the New Government of Tuvalu after the National General Elections on 26 January 2024),重申吐國持續支持台吐長期永續的特殊邦誼, 外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示,我國與吐國建交45年來邦誼歷久彌新,兩國在民主、自由、 法治普世價值基礎上推動各領域合作計畫,符合吐國施政方向, 並普獲吐國歷屆政府及各界肯定。外交部強調, 我國珍視與吐國親如手足的特殊情誼, 尤對吐國新政府於選前及選後ㄧ再重申堅定支持兩國邦誼的立場深表 感謝,未來將與吐國持續攜手合作, 共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。