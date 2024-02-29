爆國內麻疹首起群聚 出疹前後4天具傳染力 個案曾去過桃機和中和吃米粉湯

國內新增一例麻疹本土個案，也是今年首起群聚案，為新北市中和區34歲男，為上週公佈個案的接觸者，疾管署提醒，個案於可傳染期間曾前往桃園機場第二航廈美食街和中和區的梁家米粉湯，籲請有相同足跡的民眾留意，如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知接觸史。

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疾管署表示，這名新增個案為北部某醫院醫護人員，先前入院員工體檢時發現無麻疹抗體，為該院列為須補種MMR疫苗者但尚未完成補接種。

2月13日於醫院工作時接觸2月19日發布之本土個案(北部30餘歲男性，指標個案)，因指標個案確診麻疹已被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於2月24日開始出現頭暈、並於26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。

衛生局表示，目前已匡列個案接觸者共341人，包括非同住親友4人及醫院、活動地等接觸者337人，將持續監測至3月15日。

由於個案可傳染期間有公共場所活動史，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者目前須監測最晚至3月15日。

疾管署說明，我國今(2024)年累計3例麻疹病例，年齡介於20至30多歲，其中2例為本土病例屬同一群聚事件，另1例則為境外移入病例，感染國家為馬來西亞；今年本土及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0例，本土傳播風險提高。

依據WHO監測資料顯示，去年全球疫情明顯上升，其中以歐洲區增幅最劇，歐洲區報告逾5.8萬例病例，為前年之62倍；西太平洋區報告逾5千例，為前年之3.7倍，主要於馬來西亞及菲律賓流行；東南亞區報告近8.5萬例，為前年之1.7倍；東地中海區及非洲區則為既有之疫區，持續嚴峻。

歐洲區署評估，去年麻疹疫情暴增主要是因為疫苗接種覆蓋率下降所致，預估疫情將持續至今年，並影響所有年齡層的民眾。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

同時再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。