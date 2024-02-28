Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

獨派北市自由廣場前追思228　盼新政府力推台灣主體意識

台灣國家聯盟過去多年與台北市政府合辦228紀念活動，不過，去年台北市長蔣萬安就任後，由於其「蔣家後代」身分，台灣國家聯盟拒絕與北市府合辦活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/28 19:38
228事件77週年，台灣國家聯盟28日下午在台北自由廣場牌樓前舉行追思紀念會，邀請台灣雅歌合唱團到場演唱，以音樂追思228。中央社

228事件77週年，台灣國家聯盟28日下午在台北自由廣場牌樓前舉行追思紀念會，邀請台灣雅歌合唱團到場演唱，以音樂追思228。中央社

今天是228事件77週年，台灣國家聯盟今年第2度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，台灣國家聯盟總召集人吳樹民期許總統當選人賴清德上任後，找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解在228事件所遭受的災難。

台灣國家聯盟過去多年與台北市政府合辦228紀念活動，不過，去年台北市長蔣萬安就任後，由於其「蔣家後代」身分，台灣國家聯盟拒絕與北市府合辦活動，轉往自由廣場前人行道舉辦追思紀念會。

獨派北市自由廣場前追思228　盼新政府力推台灣主體意識

228事件77週年，台灣國家聯盟28日下午在台北自由廣場牌樓前舉行追思紀念會，活動開始時，眾人一同起身為政治受難者先烈默哀1分鐘。中央社

獨派北市自由廣場前追思228　盼新政府力推台灣主體意識

適逢228事件77週年，台灣國家聯盟28日下午在台北自由廣場牌樓前舉行追思紀念會，邀請現場來賓與民眾獻花致意，共同緬懷政治受難者。中央社

台灣國家聯盟今天下午2時28分，再度在自由廣場牌樓前舉辦追思活動，今年活動主題「記憶，對抗不義」，由牧師林偉聯帶領群眾默禱，吳樹民、受難者家屬徐世雄、青年世代張瑀婕等人致詞，與會者最後並獻花追思受難者。

台灣國家聯盟指出，2024年大選，民進黨在國會中失去過半席次的優勢，僅贏得總統選舉，勉強維持住執政權，除了因為境外敵對勢力介選之外，也因為完全執政的民進黨政府對於轉型正義的落實不力，呼籲本土政權勿自限「朝小野大」的窠臼，應勇敢落實轉型正義，正面回應台灣人民期待。

中央社引述吳樹民(下圖) 致詞時表示，今年是第2年在此舉辦活動，但大家要有覺悟，未來2年也是繼續在與北市府不同的地方，舉辦紀念活動。

吳樹民認為，未來賴清德政府推動的教育政策非常重要，如果不能推動台灣主體歷史意識，台灣要變成正常化的國家，將會非常困難，他期許賴清德找到適合的教育部長，推動台灣主體的歷史意識，讓台灣人更了解過去在228事件中所遭受的災難。

吳樹民說明，他籌劃228事件紀念活動時，發現有高達6成的台灣人不認識228事件，這是何等悲慘的歷史教育，台灣人要有「自己能夠建立自己的國家」的自覺，而不是讓中國人統一，期許大家繼續努力，讓台灣的歷史可以留在所有台灣人心中，大家要繼續紀念228事件的歷史，繼續努力建立台灣主體意識。

受難者家屬徐世雄強調，他們這一代一個個離開，他很憂心任務還沒完成，包括拆掉蔣介石紀念堂，如果不能抵抗中國侵略，有一天還會再發生228事件。因此，一定要抵抗中共的侵略、抵抗中共在台灣的同路人，這是228受難者與所有台灣人的心聲。

獨派北市自由廣場前追思228　盼新政府力推台灣主體意識台灣國家聯盟28日下午在台北自由廣場牌樓前舉行228事件77週年追思紀念會，聯盟總召集人吳樹民出席致詞表示，未來政府推動的教育政策非常重要，若不能推動台灣主體歷史意識，台灣想變成正常化的國家將會非常困難。中央社
吳樹民
台灣國家聯盟
北市府
蔣萬安
自由廣場

相關新聞

「在日本的女兒」旋風訪台 東京都知事小池百合子今弔唁李登輝 持續守護他的遺志
「在日本的女兒」旋風訪台 東京都知事小池百合子今弔唁李登輝 持續守護他的遺志
2024/02/08 16:40
日本東京都知事小池百合子率團訪台灣　分別拜會蔡總統、賴副總統與台北市長蔣萬安
日本東京都知事小池百合子率團訪台灣　分別拜會蔡總統、賴副總統與台北市長蔣萬安
2024/02/07 21:16
要年味不要菸味！台北年貨大街研議試辦「限定禁菸」 全台首例
要年味不要菸味！台北年貨大街研議試辦「限定禁菸」 全台首例
2024/01/28 17:19
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
情人節好去處 台北2024樂活夜櫻季
2024/01/28 13:30
【台北大巨蛋中職例賽場租】 一場300萬還是低於百萬？ 遠雄：擬價已呈報市府
【台北大巨蛋中職例賽場租】 一場300萬還是低於百萬？ 遠雄：擬價已呈報市府
2024/01/25 12:28

更新時間 : 2024-02-29 02:17 GMT+08:00

最受歡迎

2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
新北三重福隆路工地湧水 鄰樓傾斜逾百居民撤離
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
【多參考一個意見】人力銀行「2024企業最愛大學調查」成大居公立榜首、淡江奪私校冠軍
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇
沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空火不歇
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事
〈財經主筆室〉台積電日本熊本廠正式開幕　韓國三大產業優勢全沒了
〈財經主筆室〉台積電日本熊本廠正式開幕　韓國三大產業優勢全沒了
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權
NET為協力廠商主張產權？林右昌拖7年基隆市民損失25億？ 謝國樑：OT 案僅涉經營權