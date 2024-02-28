南韓2023年生育率0.72再創新低　2100年人口恐減半

世界上生育率墊底的國家之一南韓，2023年數字仍在持續下降，許多女性考慮到生育的金錢成本，以及可能使職業發展受阻，而決定推遲生小孩計畫或直接選擇不生。

南韓統計局今日公布的數據顯示，南韓女性生育率自2022年的0.78降至2023年的0.72，新生兒數為23萬名，減少了1萬9200名，約7.7%；2023年第四季度的生育率更是跌到0.65，新生兒數為5萬2618名，與2022年同期相比減少3905名。

南韓現有5100萬人口，若要維持人口穩定，生育率須達2.1，不過南韓生育率在2015年時就已經降至1.24，而當時人們對於房屋及教育成本等問題的擔憂較低。

自2018年開始，南韓就一直是經濟合作與發展組織（OECD）成員國中，唯一一個生育率低於1的國家，若是與全世界國家及地區相比，南韓則是以0.78些微贏過香港的0.77，位居倒數第二名。

另外，南韓也是OECD成員國中，男女薪資差距最為嚴重的國家，南韓女性收入約為男性的3分之2。

路透社報導，首爾女子大學教授鄭在勳（音譯）說，女性通常無法憑著自己的經驗在職場上爬得更高，因為他們往往是唯一要照顧孩子的人，也需要一個長假後才能再重回職場。

一名34歲、結婚三年的乳製品生產廠的課長表示，他曾考慮過作試管嬰兒，但最後為了自己的職場前途，還是選擇了工作。

南韓的人口危機也讓經濟成長和社會福利制度面臨最大風險，到了2100年，該國人口可能將減半，剩下2680萬人。

為解決少子化問題，南韓自2006年以來，更是砸下約2700億美元，提供各式津貼、保母服務和不孕症治療等，但卻未能扭轉生育率持續創低的趨勢。