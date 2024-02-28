北市228追思會場外零星推擠 受難者家屬出面協調　市長蔣萬安：任內會持續反省沉思

更新時間: 2024-02-28 20:39

首次發稿: 2024-02-28 19:06

台北市長蔣萬安今出席北市228紀念追思會，致詞時表示身為市長，為228事件再次表達誠摯歉意，任內會持續反省沉思；蔣萬安今年致詞順利，陳抗人士皆被警力擋在場外。

台北市政府今天舉行228事件追思會，場外陳抗團體與警方數度推擠，228事件受難者家屬黃秀婉出面協調，陳抗暫停，會後還帶「無力者」成員進場致哀，為紀念活動劃下句點。

228事件77週年，台北市長蔣萬安28日下午到228和平公園出席北市追思活動並致詞。中央社

台北市228事件77週年紀念追思會28日下午在台北二二八和平紀念公園舉行，受難者家屬上台獻花。中央社

北市府28日下午在二二八和平公園舉辦「228事件77週年紀念追思會」，前總統馬英九、台北市長蔣萬安和受難者家屬都到場默哀致意。「無力者」團體、台灣國理事長陳峻涵則在場外抗議，警方出動200名警力維安。

去年曾衝進活動會場抗議的團體「無力者」，日前就在臉書發文預告，228紀念日當天，將繞行公園唱歌給蔣萬安聽，若進得去公園就去舞台邊唱給他聽。

今天活動前，10多名「無力者」成員攜帶百合花坐在公園出入口，高舉「代誌無解決，原諒無可能」的白字條抗議，大批警力在旁戒備。活動準備開始前，「無力者」成員往會場移動，警方在半途中已先設置停止點，雙方人馬數度對峙推擠。

「無力者」成員現場高唱改編過的「勞動者戰歌」，要求蔣萬安出來道歉，並抗議警方阻攔他們到會場邊致意。228事件受難者王添灯的外孫女黃秀婉出面向成員表達心聲，希望讓活動留給受難者家屬追思致哀，有其他意見可在活動後溝通，陳抗行動才就此停歇。

民團「無力者」28日下午現身台北市228事件77週年紀念追思會活動現場外，手持標語及百合花一度欲往會場前進，被警方阻擋。中央社

台北市政府28日下午舉行228事件77週年紀念追思會，民團「無力者」成員一度在會場外抗議，也在受難者王添灯外孫女黃秀婉（前右）帶領下，到紀念碑前獻花致意。中央社

另外，陳峻涵也拿布條抗議，上面寫著「蔣介石二二八元凶、拆除銅像遷葬浮棺」，呼籲蔣萬安應落實轉型正義；周邊也有零星陳抗者表達對各種事件不同意見，警方都在旁進行安全維護。

228追思會下午3時許結束，黃秀婉帶「無力者」成員進入會場致哀、獻花，為228事件紀念活動劃下句點。

蔣萬安去年首度以台北市長身分出席228紀念會，致詞時陳情人士闖入會場並高喊「殺人凶手」、「下跪道歉」；蔣萬安今天順利完成致詞，據了解，警力與去年差不多，但圍堵較緊密，陳抗人士都被擋在場外。

根據中央社，蔣萬安致詞時表示，這是他擔任市長第2年參加北市的228紀念活動，心情依舊肅穆而誠懇，強調北市推動人權教育、出版史料、推出特展與常設展等成果；他說，北市面對228的態度是開放與多元，重視並正視歷史過往，同時促進對事實的完整理解。

蔣萬安致詞最後表示：

「歷史的錯誤，不容重蹈。身為台北市長，我要深深為當年的228事件，再次表達誠摯的歉意。」

蔣萬安說，會記取歷史的教訓、緬懷前輩的奉獻，

「我會繼續在台北市長任內對228事件盡全力反省、沉思，並化為我尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。」

蔣萬安並宣布，將把北市228紀念館的重要館藏，即前美國駐台外交官葛超智的英文信件集，陸續翻譯出版。

蔣萬安說，這批文件環繞著228事件的關鍵年代，是第一手的外交官觀察，對進一步理解228事件極具史料價值，中文譯本也可以擴充詮釋史料的多元視角。

今天的追思活動除前總統馬英九出席，並邀請受難者王添灯家屬張四維、受難者徐征家屬徐光致詞。

張四維表示，從小以為228紀念日只是單純的節日，後來才從親戚那裡得知228事件跟自己家有深切的關係。

徐光則說，父親在228時被冤失蹤，如今仍不知道死因與地點，是她這一生最難過的事，但母親告訴她「爭取自由是爸爸的理想」；徐光說，已逐漸釋懷，她不提228的鬥爭，因為愛跟和平才是永生。 台中市政府28日在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會，台中市長盧秀燕（上圖右5）帶領與會者施放和平鴿氣球。國民黨主席朱立倫（下圖中，持花圈者）則於27日上午親自率黨務主管前往台北228和平紀念公園獻花致意。中央社

國民黨主席朱立倫（下圖前中）27日上午前往台北二二八和平紀念公園獻花致意，並繞行紀念碑一圈，盼受難者家屬走出傷痛。中央社