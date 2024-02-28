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【台灣食安爭議】涉變造蘇丹紅辣椒粉SGS報告　雲林濟生公司研發長遭羈押

衛福部食藥署28日表示，已掌握問題辣椒粉流向16家下游業者，截至27日，共計下架及封存辣椒粉及其產品約22.5公噸。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/28 16:45
濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢署26日向雲林地方法院聲押研發處長郭男獲准。（雲...

濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢署26日向雲林地方法院聲押研發處長郭男獲准。（雲...

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。衛福部食藥署今天(28日) 表示，已掌握問題辣椒粉流向16家下游業者，截至27日，共計下架及封存辣椒粉及其產品約22.5公噸。

另一方面濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢27日向雲林地院聲押研發處長郭男及職員郭女，裁定郭男准押、郭女5萬元交保。

【台灣食安爭議】涉變造蘇丹紅辣椒粉SGS報告　雲林濟生公司研發長遭羈押濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢署26日搜索後，查封相關產品原料。（雲林地檢署提供）中央社2月27日照片

雲林地檢署表示，雲林縣政府衛生局日前函送濟生股份有限公司斗六廠銷售的紅辣椒粉含有蘇丹紅一案，經專案小組調查，26日執行搜索及複訊後，除聲押郭男、郭女2人外，公司負責人陳姓父子也涉嫌重大，分別依新台幣150萬元、100萬元交保。

檢方指出，雲林地方法院於27日深夜裁定郭男羈押獲准、研發人員郭女依5萬元交保。

雲林地檢署發布新聞稿指出，濟生公司斗六廠品管人員將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS公司）食品實驗室檢測，檢出原料含有蘇丹色素3號，研發人員郭姓女子接獲報告後，將不合格報告轉知研發處長郭姓男子等人。

檢方指出，郭男明知蘇丹色素3號屬國際癌症研究機構致癌性分類第3類物質，非屬依食品安全衛生管理法所訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中核准的食品添加物，為不得檢出品項。

但郭男為順利將公司生產的四合一調味粉出貨給全聯公司，竟變造SGS公司檢測報告，藉此取信、出貨給全聯公司，並販售予消費者。

檢方說，經調閱並分析相關資料後，於26日前往濟生總公司、斗六廠、新莊廠等處執行搜索，並通知公司負責人陳男及其擔任公司經理的兒子陳男，以及郭男、郭女等9名公司員工到案說明。

檢方複訊後，認為郭男及郭女等2人，涉及食品安全衛生管理法罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，27日向雲林地方法院聲請羈押。另外，公司負責人陳姓父子重金交保外，總公司的張姓祕書及斗六廠的吳姓廠務處長均5萬元交保、斗六廠錢姓副廠長2萬元交保，其他2名職員飭回。

新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等也受害，各地方政府衛生局持續擴大追查中。

根據統計，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗不合格，被檢出含有蘇丹色素3號，包含新北市政府衛生局抽驗1批（有效日期民國115年10月4日），桃園市政府衛生局抽驗2批（有效日期115年10月29日及116年1月7日），台中市食品藥物安全處抽驗1批（有效日期115年10月12日）。

衛生福利部食品藥物管理署28日透過新聞稿說明，這4批不合格中國辣椒粉產品流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至2月27日，共計下架及封存辣椒粉及其產品22.5公噸。

針對中國辣椒粉，食藥署表示，已自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格的21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。
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