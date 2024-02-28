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【更新】新北三重工地意外 技師陪住戶返家查看損害及取物　建商稱是起家厝、會負責到底

27日晚新北市府緊急撤離安置27戶共76人，其中4人於台北市就學，已安置在旅館。台北市教育局28日說，已聯繫校方進行關懷，並提供每人6000元慰問金。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/28 17:25
新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近一棟建物傾斜，27日晚緊急灌水及撤離住戶，28日上午住戶在消防人員協助下，進...

新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近一棟建物傾斜，27日晚緊急灌水及撤離住戶，28日上午住戶在消防人員協助下，進...

更新時間: 2024-02-28 17:24

新北市三重區福隆路工地發生滲水致鄰損意外，玖長建設公司副總經理黃連添今天(28日) 再到現場並鞠躬致歉。他表示，他是做襪子起家，這是第一個建案，也是起家厝。他絕對會負責到底。

三重區福隆路工地開挖地下室，昨(27日)晚因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。

黃連添昨晚就到現場並致歉表示，當發現隔壁建築物磁磚開始掉落，為了安全起見，馬上請住戶撤退並協助後續安置，也會負起全部責任，完全改善，盡一切力量做到最好，讓住戶及社會大眾放心。

黃連添表示，待安全鑑定報告出來後，會擬定賠償金發給住戶，明天也會探望並關心受災戶。

他今天上午再到現場並鞠躬致歉表示，這是第一個建案，原本是舊工廠，採危老改建，想兄弟姐妹住一起，沒想到就發生事情，他會全力配合相關單位，絕對會負責到底。

黃連添表示，他是做襪子的，也是用經營品牌的理念來蓋房子，這是第一次蓋，連續壁、土方等都是發包專業廠商去蓋，設計上也是最好的，「但結果還是…，唉」，他還是對此感到很抱歉。

中央社報導，建案現場是成立於1967年「襪子大王」的億群織襪公司。億群織襪從製造、定型到包裝一貫作業，全都不請其他工廠代工，產品以內銷為主，曾獲消費者協會所頒發的「優良商品金牌獎」及優良廠商協會頒發的「第一品牌獎」。

首次發稿: 2024-02-28 16:10

新北三重工地意外 技師陪住戶返家查看損害及取物　

侯友宜：確認安全才會讓住戶返家

新北市三重區福隆路一處工地27日在挖地下室時，突然發生滲水情形，並造成附近一棟5層樓建物些微傾斜，市府撤離安置住戶並安排上午返家查看災損情形，以及拿取生活必需品及衣物。

福隆路工地開挖地下室，昨(27日) 晚因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離安置大樓住戶。市府今天(28日)上午安排住戶返家查看家中災損情形，並拿取生活必需品及衣物。

【更新】新北三重工地意外 技師陪住戶返家查看損害及取物　建商稱是起家厝、會負責到底新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近5樓建物傾斜，警消28日仍在現場戒備。中央社

【更新】新北三重工地意外 技師陪住戶返家查看損害及取物　建商稱是起家厝、會負責到底新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近某5樓建物傾斜。建商緊急進行灌水平衡地下水位的高低差。圖為28日上午工地滲水經監測後已穩定，後續將進行漏洞補強。中央社

工務局副局長蘇志民表示，今上午動員建築及土木、大地等技師10多人，分批陪同住戶返家查看災損情形，後續將進行建物安全的評估討論。

蘇志民表示，工地滲水造成鄰損意外，經過工地持續灌水到今天凌晨3時許時，水位已高於地下水位，在平衡地下水位的高低差後，地質情形已經穩定了。後續將進行連續壁破洞的補強，目前已由建商找來大地工程業者進行地質改良，以儘速修補破洞。

市長侯友宜28日上午表示

確認安全才會讓住戶回家

【更新】新北三重工地意外 技師陪住戶返家查看損害及取物　建商稱是起家厝、會負責到底新北市長侯友宜（右3）28日上午再次到現場視察，他受訪表示，工地滲水經監測後已穩定的情形，後續將進行漏洞補強，以確保大樓安全。中央社

新北市三重區福隆路有工地開挖地下室，疑連續壁破洞造成滲水及附近一棟5樓建物傾斜，昨晚緊急灌水及撤離住戶。市長侯友宜28日上午表示，監測穩定，但會確認安全才會讓住戶回家。

27日事件發生後，新北市政府工務局、新北市土木技師公會派員到場勘查，建商也進行灌水平衡地下水位的高低差。

為了安全考量，市府進行附近2棟建物的住戶撤離安置，警方也派員到場封路進行交通管制。但現場戒備警消昨(27日) 晚聞到瓦斯味，疑瓦斯外洩，經找來瓦斯公司關閉大樓的外部管線，經灑水後瓦斯的味道就逐漸散去。

侯友宜繼昨晚視察後，今上午再到現場了解狀況。他接受媒體聯訪時表示，工地滲水經監測後已穩定的情形，後續將進行漏洞補強，以確保大樓安全。

他表示，一定要經過長期評估，確認安全無虞下，才會讓住戶返家，因此，今天會請住戶就房屋現況有無受到損害，逐戶檢查再作完整評估。

中央社報導，侯友宜針對媒體詢問釀災的建商是首次推案一事表示，建商施工造成嚴重鄰損，當然列黑名單，要全力嚴格督促，不容許再有公安事件發生，除要看建商有無其他工地外，未來也會嚴格管制。

由於雙北都有類似工地公安事件，侯友宜對此表示，一個工程施作與現場環境及廠商都有相關，新北市每一項工程都有專案在督導，因此，此一個案會以謹慎態度，把案例列公安檢查中，讓施工廠商要引以為戒。若出問題「從重且不予寬貸」。

4人於台北市就學

教育局提供每人6千元慰問金

住戶昨(27日) 晚緊急撤離安置27戶共76人，其中4人於台北市就學，已安置在旅館。台北市教育局28日說，已聯繫校方進行關懷，並提供每人6000元慰問金。

台北市教育局28日發布新聞稿表示，考量雙北共同生活圈，台北市長蔣萬安獲報後，立即指示啟動通報關懷機制，經教育局與校方聯繫，確認有4名受災戶為台北市學生。

教育局指出，確認學生被安置在旅館後，已請學校進行校安通報並及時關懷，同時由台北市政府教育局認助清寒學生基金會，提供每人新台幣6000元慰問金。

教育局表示，將持續掌握是否還有其他受災學生，提供急難慰問。
新北
三重
工地
傾斜
建物

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