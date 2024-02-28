台南228追思會賴清德提3項工程　望台灣更團結、撫平傷痛

台南市政府今天在新營區228紀念公園舉辦紀念228事件77週年和平追思會，副總統賴清德與台南市長黃偉哲等各界人士與會，慰問受難者家屬並在紀念碑前獻花，承諾未來將推動3項工程，讓國家更團結，並照顧政治受難者及家屬。

賴清德以台語致詞表示，228事件是台灣歷史上，國家政府所犯下最嚴重錯誤，導致受難者犧牲生命，造成許多家庭破碎，有的人不得不離開這個深愛的土地；社會菁英集體消失，對國家傷害很大，當時許多人不敢說出心裡話，害怕政治迫害會發生在自己身上。

賴清德說，在台灣民主化後，從前總統李登輝時代開始，政府進行一連串補救工作，包括認錯、道歉、賠償、回復名譽、立紀念碑、建立基金會、舉辦活動追思紀念、進行真相調查等；而他在行政院長任內負責推動促進轉型正義條例訂立、成立促轉會、國家人權委員會，甚至公布好幾波遭刑法不當審判名單，回復他們的名譽。

賴清德承諾，未來為了讓陽光繼續穿透烏雲，5月20日上任總統後，將繼續推動3項工程。

第一，他要堅定團結國家人民，守護台灣安全，促進民主和平繁榮，絕不讓228這種不幸事件再次發生，讓國家主人可在這塊土地安全過生活，做自己想做的工作，自在的生活。

第二，他會透過對228事件不斷反省、檢討，讓更多人了解228本質，避免有人誤會，讓社會進行和解共生，讓社會各界和諧，讓國家更團結有力量、也更包容多元，讓國家正常更有尊嚴。

而第三，是要繼續平反國家過去所犯的違法事件，擴大政治受難者及家屬的照顧，未來是一個開放政府，對所有真相調查會一一公布，避免有人說出錯誤的話，對受難者及其家屬造成二次傷害，也避免對國家社會的誤解。

他說，從政後幾乎每年參加228紀念活動，第一次參加時還有受難者、第一代家屬參加，但隨著時間經過，這些前輩漸漸不存在，讓他感觸很深，為了國家更好未來，希望大家能共同團結、打拚。