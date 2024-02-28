中樞紀念台灣228事件77週年　蔡總統：轉型正義非針對特定政黨

今年是228事件77週年，總統蔡英文今天(2/28) 在中樞紀念儀式指出，轉型正義並非針對特定的政黨，是因民主政治的政府要對過去威權統治的國家不法行為負責，並誠實面對，台灣民主機制才能更加深化。

228事件77週年中樞紀念儀式，今天在嘉義縣政府前廣場舉行，由總統蔡英文向228英靈獻花，並頒發回復名譽證書，全國228受難者家屬、行政院長陳建仁、內政部長林右昌、文化部長史哲、嘉義縣長翁章梁、228事件紀念基金會董事長薛化元等人共同參與(下圖) 。

(圖/總統府)

228事件77週年中樞紀念儀式28日在嘉義縣政府前廣場舉行，總統蔡英文（中）到場向受難英靈獻花致意。中央社

蔡總統致詞時表示，228事件激發台灣人民對民主、自由渴望，但威權、高壓統治，抑制民主種子的生長，讓台灣進入白色恐怖時期。這段過去是台灣歷史傷痕，要治癒傷痕，必須了解受傷的原因。當大家能夠誠實面對真相，互相傾聽，才能縫合傷口，進行真正的和解。

蔡總統指出，過去8年，政府推動轉型正義工程，先訂修黨產條例、促轉條例、國家人權博物館組織法、政治檔案條例、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例5部法律，建構轉型正義工程的基礎。

蔡總統說，在促轉會完成階段性任務後，則由行政院統籌6個常設部會，承接推動轉型正義的工作。政府並完成4部真相調查報告，還原歷史真相；更立法處理政黨持有政治檔案及不當黨產，收歸國有的不當黨產，則設置特種基金，用於公益及轉型正義的相關工作。

蔡總統表示，政府也落實受難者的名譽回復和賠償。權利回復基金會成立1年多以來，已受理近2000件賠償金申請案，更在去年首度返還受難者在威權統治時期因國家不法而被沒收的財產，合計核發超過新台幣40億賠償金。

蔡總統指出，轉型正義並非要針對特定政黨，而是因為民主政治的政府，要對過去威權統治的國家不法行為，負起責任、彌補傷害。誠實面對台灣歷史的過去，台灣的民主機制，才能更加深化和進化。

蔡英文總統今（28）日上午前往嘉義出席「二二八事件77周年中樞紀念儀式」(圖/總統府)

另外，經過多年努力，228基金會也在2340名已經確認的賠償受難者之外，再找出4000多名「可能受難者」。在檔案史料開放下，重新確認了部分受難事實，這也讓政府了解，對於歷史真相追尋，政府還可以做得更多。

因此，政府也在去年推動政治檔案條例修法，獲得朝野支持，並從今天開始施行。政治檔案也是歷史真相重要的一塊拼圖，請國安團隊以開放的態度，完整解密，公開更多政治檔案。

蔡總統說，這些轉型正義的工程，擴及了真相、正義、平復、追憶，更重要的，還有確保永不再犯，這也是國際所肯認的轉型正義5大支柱。

根據中央社，228受難者江振猷的兒子江榮森代表受難者家屬提出的3點建議，包括早日拆除「台灣民主紀念館」內蔣介石的銅像以及處理桃園大溪慈湖兩蔣園區的遺體，並發還家屬安葬；要求政府追究228事件元凶的責任；將228事件明確記錄在歷史中，並編列在教科書，讓台灣人民了解這段悲慘的歷史，希望這3點建議早日實現。

對此，蔡總統說，也與行政院討論過，事實上，這3點建議，都是行政院現在正積極處理的事情，相信在行政院處理一個段落後，就會來向大家說明。

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