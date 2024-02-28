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電影「流麻溝十五號」228起免費看　講述白色恐怖時期女性政治犯故事

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By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/28 10:56
《流麻溝十五號》為台灣首部以女性為主體的白色恐怖歷史電影（圖／Taiwan Plus提供）

《流麻溝十五號》為台灣首部以女性為主體的白色恐怖歷史電影（圖／Taiwan Plus提供）

台灣首家全英文頻道TaiwanPlus於今（28）日獨步全球於官網播映《流麻溝十五號》，全球觀眾將可跨越地理限制（日本除外），透過TaiwanPlus平台就能免費收看《流麻溝十五號》，看到台灣的故事、台灣的歷史。

《流麻溝十五號》為台灣首部以女性為主體的白色恐怖歷史電影，由周美玲導演執導，余佩真、徐麗雯及連俞涵主演，該片改編自文史工作者曹欽榮口述歷史，講述台灣1950年代白色恐怖時期，女性政治受難者被送往「綠島新生訓導處」，在島上為爭取思想的自由，選擇起身反抗，在肅殺不安的年代，用自己的行動證明「思想無罪」。

本片英文譯名《Untold Herstory》，由曾投入白色恐怖受難者人權援助工作、英文文學造詣極深的鄭純宜女士翻譯，該譯名除呈現威權時期「不能言說」的肅殺氛圍，同時也強調女性在白色恐怖中的角色與處境。

導演周美玲表示，鄭純宜女士深感台灣歷史主述觀點大多由男性主導，而本片是首次以女性思想犯為主題，而且講述的是過去鮮少被提及的女性故事，因此選擇非直譯，而是更貼切本片主題、重新詮釋譯名的方式。

《流麻溝十五號》於2022年台灣院線上映後，獲得國內外高度關注，除了是當年度的國片票房第三名，同時參與荷蘭鹿特丹、瑞士弗瑞堡、法國臺灣女性影展、義大利烏迪內遠東、韓國全州、法國蘇維亞洲等國際影展放映，本片也預計將在今年於日本發行。

出品人姚文智表示，《流麻溝十五號》2022年於戲院下片後，外界都在詢問《流麻溝十五號》能否在線上播映，經多方思考與評估後選擇在TaiwanPlus上線，希望能「透過勇敢走向國際的TaiwanPlus，吸引更多人了解台灣歷史」，也期待TaiwanPlus能代表百分百的言論自由，向國際毫無禁忌地說出屬於台灣的故事。

提及至海外影展播映的經驗，周美玲表示，「故事，永遠是最好的溝通橋樑，也是最好的說服工具。」在鹿特丹影展的首場放映，第一個發言的西方觀眾竟然感動到哽咽無法自己，讓她體會到，原來一個好的故事，一部好的電影，是可以突破國界的限制，贏得所有人的同情與共鳴的。

姚文智也分享，曾在海外影展遇到多位旅外的台灣長者，有些是政治受難者的後代，在看完電影後，熱淚盈眶地說「在等待了30年、40年，終於看到有電影，訴說父母親那一代的故事」，同時這部電影也讓政治受難者後代感到些許安慰，「知道前人的努力與冤屈，終有大白於世的一天！」。
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流麻溝十五號
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