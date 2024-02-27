交際菸偶爾抽危害不亞於每天抽！　間歇性吸菸有「這些」健康風險

【健康醫療網／記者吳儀文報導】吸菸行為會透過同儕相互影響，根據國健署110年青少年吸菸行為調查顯示，有15.5%的青少年第一次吸菸原因為「別人吸跟著吸」，另外「應酬社交」也在青少年第一次吸菸原因中佔4.7%。

許多人認為只是偶爾在社交場合吸菸，應該不會造成太大的問題，不過國健署表示，這些「間歇性吸菸」一樣會對健康造成危害。有鑑於青少年吸菸行為易受同儕影響，國健署傳授「拒菸八不」，鼓勵民眾拒絕「交際菸」。

間歇性吸菸健康危害大 也有可能出現戒斷症狀

「交際菸」已成為一種人情壓力難以拒絕，尤其是青少年，許多人會為了獲得同儕的認可而在社交場合吸菸。而這些只在社交場合才吸菸的吸菸者，即被歸為「間歇性吸菸」。

國健署表示，研究指出僅三分之一的青少年認為間歇性吸菸有健康危害，並認為只要自己願意戒菸就能戒除，但事實上間歇性吸菸一樣會影響健康，研究已證實，間歇性吸菸者心血管疾病風險與每日吸菸者相同，而且死於主動脈瘤的風險幾乎是不吸菸者的3倍。

除了心血管風險外，間歇性吸菸也會增加胃腸道（食道癌、胃癌、胰臟癌）的風險，並引發身體各部位的疾病，國健署提到，像是呼吸道感染、白內障、生殖系統受損、肌肉骨骼損傷及病後殘疾等，機率都會提升，甚至會使男性死亡風險上升60%，女性平均壽命減少4－6年。

由此可知，偶爾吸菸所造成的健康危害不亞於長期吸菸者，吸菸也不會因吸菸量較少而危害較少。另外還有可能會出現戒斷症狀，國健署提到，研究指出10%的人在抽第1支菸後2天內會產生戒斷症狀（如：焦慮易怒、情緒低落），25－35%的人則在1個月內出現症狀（如：精神難集中、難以入眠）。

如何委婉拒絕交際菸？ 國健署授「拒菸八不」訣竅

吸菸的成癮性極高，不僅會影響自身健康問題，其二、三手菸也會危害到家人及朋友。因此，明確拒絕交際菸相當重要，不過該如何委婉拒絕又不失禮貌呢？國健署表示，民眾可以透過「拒菸八不」向菸說不：

堅持拒絕：堅定拒絕可有效化解對方的要求。 告知理由：用簡單的理由拒絕對方的要求。 自我解嘲：幽默自己，我就是不做，又何妨。 遠離現場：三十六計走為上策，藉機遠離現場。 友誼勸服：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。 轉移話題：邀請一同做別的事，化解情境。 反說服法：用道理、證據說服對方。 反激將法：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

國健署署長吳昭軍呼籲，交際菸對身體一樣有害，當一個好朋友應以拒菸取代交際菸，為自己與朋友的健康一起把關。

戒菸藥品免收部分負擔 可透過「這些」管道諮詢

另外，自111年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）都可提供戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷。

民眾也可至地方政府衛生局（所）尋求戒菸服務相關資訊，若對戒菸過程有任何的疑問，都可以撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，或透過LINE通訊軟體獲得戒菸諮詢服務（ID：@tsh0800636363）。

健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60977

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