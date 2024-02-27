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南韓上萬醫師辭職仍堅守立場　尹錫悅：擴大醫學院招生一事不可妥協

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/27 18:57
2024年2月25日，南韓醫師上街抗議政府擴大醫學院招生政策（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

2024年2月25日，南韓醫師上街抗議政府擴大醫學院招生政策（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

對於住院醫師反對擴大醫學院招生而集體離職一事，南韓總統尹錫悅今（27）日再次公開譴責，堅持不退讓。

尹錫悅今日下午於第6屆中央地方合作會議上就醫療改革表示，擴大醫學院招生一事「不能拿來協商或妥協」，因即使從現在開始擴大招生，醫師數量也是在10年後才會開始增加，「到底要怎麼推遲？」。

尹錫悅強調，政府視現在為拯救國民和地區的最後機會，迫切地在推進醫療改革，若國民生病時得不到及時、適當的治療，就代表著國家無法盡到憲法責任。根據南韓憲法第36條第3項，所有國民在國民保健方面都受到國家的保護。

對於增加2千個醫學院名額，尹錫悅說，這是履行國家憲法最低限度的必要措施，南韓目前嚴重面臨醫師不足，在不久的將來，情況將會更加嚴重。

尹錫悅表示，根據各方研究結果，若僅從目前情況來看，為確保偏遠地區能有全國平均數的醫生，應該再增加約5千名醫生，而若是為了應對到2035年為止人口快速高齡化的問題，則需要再多1萬多名醫生。

尹錫悅補充，每年增加2千名醫生，才能在27年後的2051年達到經濟合作與發展組織（OECD）的平均水平，而南韓高齡人口的增加速度是OECD平均水平的1.7倍。

尹錫悅指責，政府已經全面接受醫界的要求，減輕醫師所面臨的法律上的風險，以及加強醫療補助，但醫師們仍展開集體行動，使醫療現場混亂，讓他感到十分遺憾，也認為醫師們只因自己在職位上的利害關係而反對增員，是令人無法接受的。
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尹錫悅
醫學院

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