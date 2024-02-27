MWC 2024首日　中華電信榮獲SPEEDTEST ®行動網路「四冠王」殊榮

世界行動通訊大會(MWC 2024) 2月26日於西班牙巴塞隆納盛大展開， 中華電信由總經理林昭陽率隊參加， 並於活動首日代表台灣接受國際知名行動網路報告權威機構SPEE DTEST®頒發台灣「連續6年最佳行動涵蓋」、「 連續3年最快5G網速」、「最優5G遊戲體驗」及「 最廣5G涵蓋」四項大獎，榮登台灣行動網路「四冠王」！ 中華電信行動網路品質再次獲得國際權威機構認證與客戶高定肯定， 優勢領先。

林昭陽總經理代表受獎時表示，非常榮幸於MWC 2024盛會上榮獲SPEEDTEST®頒發的四項大獎， 尤其是榮獲台灣2018-2023「連續6年最佳行動涵蓋」 及2021-2023「連續3年最快5G網速」獎項， 彰顯中華電信持續投入行動網路建設的努力及對於高品質行動服務的 堅持，長期受到肯定。林總經理表示，中華電信除了擁有4G/ 5G主流頻段最大頻寬290MHz、 5G主流頻段最大連續頻寬90MHz的頻譜優勢外， 更率先導入5G 2CA+4G 4CA新技術，且所有頻段的4G CA、5G CA、4G+5G CA都預先符合3GPP推動標準，終端支持度高。同時， 在每個頻段都扎實的佈建綿密的基地台網絡，提供最大容量， 卓越的行動網路品質是中華電信屢獲國際測速權威機構肯定及消費者 信賴的主要原因。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信不僅是台灣電信龍頭， 更是以永續發展為基礎的國際標竿企業， 此次在MWC國際盛會上一舉獨獲SPEEDTEST ®頒發的四項大獎， 為台灣唯一與其他國際頂尖電信商同台受獎的業者， 即充分展現中華電信優異的行動網路品質及5G服務優勢領先同業， 傲視群倫。此外，中華電信在行動通訊領域， 同樣致力發展創新科技以協助推動環境永續，例如：首創電信業C- RAN新架構，降低障礙、節省能耗並減低碳排量， 並以豐沛的研發能量廣結同盟， 偕同國際大廠研發行動網路節能產品及方案， 為2050淨零碳排守護地球盡心力。郭董事長強調， 中華電信會在領先的基礎上，善用客戶夥伴、科技平台、 基礎網路及組織人才等四項豐富資產，持續不斷的創新創價， 擴大領先，為客戶提供最順暢、最前瞻、 最可靠的韌性網路及最優質暖心的體貼服務， 中華電信絕對是客戶的最佳選擇！

備註：中華電信獨得2018-2023「 連續6年最佳台灣行動涵蓋」、2021-2023「 連續3年最快5G網速」、2023「最優5G遊戲體驗」 及2023「最廣5G涵蓋」，係根據Ookla®旗下SPEED TEST®公布2023年Q2- Q3台灣行動網速最新調查之授權許可。