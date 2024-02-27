貢寮山海美食精髓 桃源谷山谷下的貢寮鮑特色料理

大地逐漸回春之際， 探索新北市東北角的絕美風光和特色漁港正是時候。 澳底漁港作為貢寮區內最大的漁港， 色彩繽紛的彩繪海堤為漁港增添了生動與趣味， 成為拍照留念的理想地點。走上《桃源谷步道內寮線》， 有貢寮獨特的水梯田和悠閒水牛為旅途增添無限樂趣。 站在草原之巔，不但可以欣賞到貢寮沿海的迷人景色， 遠處海上的漁船也在視野中，與家人共享這難忘的海天一色之旅， 無疑是一次心靈和視覺的雙重享受。

澳底漁港曾經是濱海公路上的小漁村， 經過新北市政府多年建設已經華麗轉身成為一個具有現代化設施的漁 港，漁港環境維護得非常乾淨， 並且有完善的漁船停泊和陸上設施如岸水岸電等設備一應俱全。 漁港的牆面也經過彩繪美化，用活潑的彩繪如豐收的大魚、 八爪章魚等圖案，為原本單調的水泥堤面增添趣味， 成為拍照的熱門地點，遊客能在這裡留下美好的記憶。

貢寮區擁有豐富的自然景觀，從海邊的漁港到山頂的大草原， 提供了多樣化的探索體驗。探索漁港後， 推薦順遊尋訪桃源谷大草原。有許多條通往桃源谷的步道中，「 桃源谷步道內寮線」無疑是最為便捷和輕鬆的選擇，全長僅一公里， 適合任何年齡層的遊客輕鬆行走， 一路上可以欣賞到水梯田和放牧其中的水牛，位在海拔500公尺的 大草原，綠草如茵極其廣闊，群牛在此悠然自得， 還能俯瞰貢寮迷人的海岸線，遠處的太平洋波光粼粼， 甚至可以望見海上的漁船， 是非常適合全家人共遊的壯闊山海景旅程。

走完美麗的桃源谷，肯定飢腸轆轆，下山途中， 有一間由石頭屋改造成的餐廳「奇園自然料理」， 在深山中竟也吃得到從澳底海港來的各式海味料理， 老闆蕭言橦說餐廳的食材大部分由自己栽種和養殖，真正做到了「 從農場到餐桌」，非常了解各種季節能夠帶來的農漁產品， 並以此提供客人最新鮮的當季食材。現在是貢寮鮑盛產的時期， 將自家種植的蔬菜、家禽搭配最肥美貢寮鮑， 以健康的食材加上老闆精湛手藝，獨家推出的貢寮鮑牛奶鍋、XO醬 高麗菜九孔捲、薑黃雞炒貢寮鮑，山產及海產結合的美食。 貢寮鮑牛奶鍋湯頭濃郁滑順又帶點辣味，加入10多粒的貢寮鮑和蛤 蜊，湯頭鮮味更是一絕。老闆用自己種的高麗菜，將XO醬和貢寮鮑 捲在高麗菜內，對半切，一口一卷層次分明鮮味十足。 用自家種的薑黃炒放山雞加上肥美貢寮鮑，雞肉口感扎實，貢寮鮑Q 彈，滿滿的薑黃味，絕對是白飯的好朋友。 由於食材的供應受當季氣候和收成影響，想要品嚐料理， 一定要提前預約。

新北市政府漁業處強調，貢寮鮑之所以受到消費者的信賴與喜愛， 得益於其嚴謹的養殖管理、 零藥物使用以及新北市政府上市前抽驗把關， 這一系列措施保障了貢寮鮑的新鮮度與食品安全， 讓大眾可以放心享受這一美味的海鮮。2月29日前， 貢寮區餐廳包括黑白毛海鮮、海洋牧場、富士海鮮、 卯澳海洋驛站及奇園自然料理等五家餐廳提供特別優惠： 凡消費貢寮鮑餐點滿1,500元，即可現抵100元（限量優惠） 。在冬春之際來訪貢寮，不僅能體驗到大自然的壯麗景觀， 更有機會品嚐到道地、新鮮的貢寮鮑料理， 這無疑將是一場難以忘懷的美食旅程。為促進東北角的旅遊， 漁業處輔導貢寮區漁會製作了「鮑吃鮑遊輕旅地圖」， 遊客們可以依照地圖指南，探訪貢寮區， 享受一趟美食與美景並重的東北角之旅。