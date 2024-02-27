113學年度學測成績公告 新北在地就學學子表現出色

新北巿公私立高中職參加113學年度大學學科能力測 驗，四科選考成績達滿60級分有5位，選考四科達頂標共464位 ，其中選考國、英、數B、社頂標落在51級分、選考國、英、數A 、自頂標落在51級分。另外，6科選考頂標有47人。108學年 度起學測五考科必考改為全部選考， 大學繁星推薦和個人申請入學管道採用學測最多四個科目，且111 學年度將數學分為數學A(自然組)及數學B(社會組)， 因應考生可依性向與興趣選擇理想科系所採計的科目， 透過繁星計畫或申請入學來錄取所嚮往的大學。

教育局表示，本(113)學年度學測在地就學學生表現卓越且亮眼 。北大高中潘卉玲同學，畢業於鶯歌國中， 是北大高中語文實驗班的學生，本次學測國文科與社會科達滿級分1 5分，4科總級分取得57級分的優秀成績， 在地就學的她曾擔任模擬聯合國社團社長，並主動到RE- THINK邀請免費的講師進來分享，吸引更多學生參加， 展現領袖風範，潘同學的第一志願是頂大法律系， 她希望可以透過未來所學為社會盡一份心力。 北大高中校長吳佳音表示，潘同學在課堂上積極參與、勤奮學習， 並且時常主動尋求老師的幫助。她對學習充滿熱情， 對知識充滿渴望，這種態度和努力使她在學測中獲得了優異的成績。

秀峰高中數理實驗班范靖紘同學6科成績均達頂標，6科總級分達8 0級分。靖紘原本就讀秀峰高中國中部，教育會考成績高達29.6 分，范同學表示，學校提供非常豐富的學習資源，只要認真聽課， 有疑惑就找老師、同學討論，不需要再花時間到校外補習。 當初教育會考時英文成績B++，升上高中後經常請教老師， 修正學習方法，學測英文達到頂標。秀峰高中校長蔡春來表示， 同學在地就學，把通勤時間節省下來，加上實驗班同學間良性競爭， 能激勵大家一起進步。

錦和高中邱敬恆同學，畢業於錦和高中國中部，以會考成績32. 8分利用新北市公立優先免試入學管道進入錦和高中， 就學期間積極參與校內外競賽，包含全國讀書心得比賽、 自然科學科能力競賽，均獲得佳績；高二選擇自然組就讀， 喜歡新課綱探究與實作及自主學習課程， 參與新北市舉辦的自然科能力競賽複賽第三名並代表新北市參加全國 自然科能力競賽，充分利用校內外資源。邱同學當初選擇就近入學， 希望能夠靠著自身的努力，以及學校老師的教導， 讓他能順利進入他的第一志願醫技(檢)系，此次學測放榜6科獲得 86級分的好成績，證明選擇社區高中，成就未來不是夢。

格致高中張宸瑞，畢業於格致高中附設國中部，選擇在地就學， 曾經擔任醫生的阿伯是張同學的模範，為了考上醫學系， 高中三年張同學每天溫書十三個小時培養實力， 努力增加有利的備審資料，本次學測考取四科滿級分60級分， 以台北醫學大學醫學系為目標，期待未來不僅能達成家人的期望， 也能幫助他人。

教育局表示，新北透過創新教育加速器計畫、 在地就學大聯盟計畫及與優質大學合作開課，以提升教育競爭力， 促使更多優秀學子在地就學。此外， 新北市多所高中也在放榜前召開繁星選填說明會， 讓有意參與繁星選填學生了解選填方式， 放榜後立即利用綜合活動時間及夜間辦理申請入學講座幫助親子了解 多元入學管道。 輔導處老師也會入班進行學生備審資料準備與撰寫指導， 與學生就志願選填進行討論，盡力協助每個孩子適性入學。

教育局提醒所有考生及家長， 今日大考中心也會公布成績人數百分比累計表及五項成績標準外。 考生可藉此了解自己成績相對表現， 另若想複查成績僅限用網路申請，其他方式概不受理。考生可於11 3年2月27日至3月4日至大考中心網站提出申請。此外， 考生可查看各招生簡章了解嚮往校系並瞭解其採計科目， 為下一階段入學做好準備， 祝福所有的考生都能進入心目中理想的學校。