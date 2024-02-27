MWC 2024 中華電再結合台灣館舉辦HAPPY HOUR活動

中華電信於2024年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）開幕首日（2/26）， 繼2023年再次結合台灣館舉辦HAPPY HOUR活動， 邀請國內外資通訊產業夥伴及國際電信業者近百位代表齊聚台灣館交 流合作機會；並分享經過一年，中華電信將設立歐洲子公司， 並攜手和碩、仁寶之5G O-RAN產品與波蘭電信EXATEL合作5G專網， 實際落地歐洲。欣見台灣產業攜手共同拓展國際市場商機， 駐西班牙台北經濟文化辦事處張俊菲大使蒞臨現場， 表達祝賀及期勉之意。

中華電信總經理林昭陽表示：「台灣是個智慧島嶼， 擁有完整的資通訊產業鏈及豐沛的研發能量， 是全球科技進步的重要推手。中華電信身為台灣電信龍頭， 樂意發揮國際級電信業者的角色，鏈結國際夥伴與台灣產業， 期待目前與波蘭電信EXATEL的合作， 為台灣與國際電信業者的合作再添一成功案例；同時， 有台商的地方就有中華電信是我們的目標， 2024年將設立歐洲子公司，伴隨台商共同開拓無疆的國際市場， 把台灣帶向世界。」

著眼於開放網路之演進趨勢與策略布局，中華電信執行國發會「 亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫、 商用實證暨國際推廣計畫」， 建置符合國際標準5G開放網路驗測環境、 提供國內網通業者自主研發基站驗證測試服務； 並與台灣製造商合作打造指標實驗場域，共同進軍國際市場， 將台灣O-RAN技術輸出海外。 本次與波蘭電信EXATEL合作5G專網，即是攜手和碩、仁寶， 以其5G O-RAN產品結合本公司5G專網及AI解決方案， 提供人流分析、電子圍籬等輸出海外應用之具體做法。接續此動能， 本次MWC台灣館再次齊聚國內5G O-RAN及企業專網系統整合廠商， 將對國際展現台灣產業助力驅動開放網路演進發展的能量。

中華電信在台灣全力建設5G網路，並結合產業建構生態圈， 積極推動垂直場域智慧應用，協助全民及百業轉型升級， 配合政府打造智慧島嶼。同時，並以「打造台灣智慧好場域、 外銷應用服務到國際」及「廣結同盟、互惠共榮」的理念， 結盟國內外夥伴，共築5G開放網路與智慧應用產業新商機。