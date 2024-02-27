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看準綠電潛力　土地銀行主辦日盛台駿31億元聯貸案

By 台灣英文新聞
2024/02/27 17:17

看準綠電產業發展，土地銀行攜手8家金融機構於113年2月27日與日盛台駿國際租賃股份有限公司簽署3年期總金額新臺幣31億元聯貸案授信合約，其資金將用於償還借款與營運週轉，有望帶動日盛台駿租賃服務與旗下綠能電廠投融資業務。

日盛台駿國際租賃3年期新臺幣31億元聯貸案資金用途為償還109年土地銀行統籌主辦之新臺幣20億元聯貸案暨充實營運資金，本案再度由土地銀行擔任統籌主辦銀行，臺灣中小企業銀行、上海商業銀行、農業金庫、臺灣銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、陽信銀行等行庫共同參與，顯見各行庫對日盛台駿國際租賃務實經營與綠電產業發展深具信心。

日盛台駿國際租賃以車輛分期、企業融資租賃、長期租車、綠能電廠投融資為核心業務，自111年12月完成合併後，日盛台駿國際租賃以企金業務成長帶動公司規模擴張，另加速布局綠能產業引擎，在112年完成晶輝綠能開發與曜綠電能100％股權收購案，取得11處太陽能電廠，目前已是中小企業綠色投融資的最佳夥伴。

日盛台駿國際租賃旗下亦有日盛全台通小客車租賃股份有限公司，主要業務為協助企業量身訂作各式長期車輛租賃需求，至於在中國大陸100%轉投資的日盛國際和台駿國際兩家融資租賃公司則以直接租賃、回租業務等設備融資租賃業務為主。

除日盛台駿國際租賃聯貸案外，土地銀行積極爭取與循環經濟、永續能源產業之龍頭企業簽訂授信合約，並推展「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「建築綠色融資業務」、「再生能源發電設備貸款-綠電綠利行銷」等永續貸款方案協助企業搶攻綠能商機。

因應授信均衡化策略目標，土地銀行近年在土建融基礎之上擴大企業授信能量並調整授信結構，朝各產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，另同步節省風險資產運用，提早因應未來BIS(資本適足率)新制接軌，期望帶領臺灣企業走向環境生態、產業發展與綠色金融共存共榮的生態圈。

更新時間 : 2024-02-27 17:57 GMT+08:00

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