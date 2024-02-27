中國公安大肆「請喝茶」 海外異議人士「李老師不是你老師」促追蹤者取消關注自保

中國反政府聲音的代表、海外 X 帳號「李老師不是你老師」25 日發出警告，稱中共當局正對他的追蹤者展開大規模「請喝茶」行動，敦促 160 萬追隨者儘快取消關注方能自保。分析指，中共兩會進入倒數，重要場合前夕出現打壓動作，並不意外。

「李老師不是你老師」的叮嚀

根據李老師，公安正對其追隨者、評論區逐個排查，確認身分後就會請地方警察打電話叫人「喝茶」。他請追蹤者取消關注，轉趨低調，不要暴露身分，若真被警方請去，也勿主動透露使用其他軟體的內容。他並建議避免使用近年中國生產的手機，尤其是華為產品。

李老師也分享了網友提供的「偷偷關注」方法，藉此躲過公安搜捕。他並貼上了對話紀錄，稱有人因關注他而赴警局做筆錄，甚或因此丟了工作。

李老師補充，或許有人覺得如此一個個排查很荒唐，但從他接到的通報顯示，確有此事，而後台數據也印證了事情嚴重程度。「沒有確切的消息和問題嚴重性沒到那個地步，我也沒必要發出來讓自己掉粉。」他強調，眾人取消關注不會影響他持續傳播消息的行為，卻不希望大家無辜受牽連。「沒錯，說起來確實挺幽默的不是嗎？你只是想了解正在發生什麼，但是代價還挺大的。」



「李老師不是你老師」發文警告（圖／Ｘ平台截圖）

多少人退了關注

25 日發出緊急通知，截至 27 日 16 時，160 萬追隨者已被嚇跑了 20 萬，來到 140 萬。根據美國之音，此事已引發骨牌效應，從 25 日起，許多 X 平台與 YouTube 的中文時政類網紅都發生「掉粉」情況，旅美獨立評論人蔡慎坤、旅美前中共中央黨校教授蔡霞的關注者人數都莫名驟減。

翻牆論壇「品蔥」也出現了熱烈討論。一名網友呼籲，「牆內不要肉身衝塔，該註銷註銷。」另一人直言，「啥時來這裡抓人，我們每天把包子（編按：習近平）罵得狗 X 不如，被抓到要誅九族吧。」

「請喝茶」的原因

根據評論人蔡慎坤，每逢政治敏感日，中共動局就會加大打壓力道，如六四與兩會。眼看兩會在即，此時製造恐慌以達成噤聲目的，不足為奇。蔡霞也認同這是「極權統治者窮途末路」的行徑。白紙運動、流亡海外的黃意誠則嘆，「一個政權究竟要虛弱成什麼樣，才會對一個推特帳號怕成這樣？」

李老師是何方神聖

李老師是旅居義大利的 30 多歲中國李姓畫家，2022 年白紙革命時，他透過推特（X 舊名）將中國各地示威畫面放送至全世界，因而聲名大噪，也成了當局的眼中釘。

接受 CNN 專訪時，他透露自己傳播訊息的行為已連累家人，不時遭到警方騷擾。儘管如此，他仍堅持做對的事，每天要處理無數努力翻牆往外傳的訊息，成為中國民眾的「爆料」平台，追蹤人數也一路飆至如今的一百多萬。

他當時自嘲道，「李老師不是你老師」是挖苦他自己的鄉音，因家鄉人總是難以辨別李與你。雖對自己的作為無愧於心，他坦言，若有什麼好懊悔的，那就是應該取個正經點的稱號。

一隻貓如何成了抗中象徵？「李老師不是你老師」化身中國白紙革命傳聲筒