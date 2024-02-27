今年春天最「美」好！ TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse祭229獨家優惠

四年一度229，美食優惠跟著Double！開展餐飲集團旗下兩大美式餐廳TGI FRIDAYS 及 Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出限定折扣，招牌餐點炭烤豬肋排、火烤德州牛排買一送一。伴隨三月女王節、白色情人節等眾多節日，雙品牌帶來豐富優惠活動，多重餐點大方送，大啖經典美式料理就趁現在，攜手迎接最「美」味的春天！

一份不夠再來一份！

TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse 229「大確幸」 超夯餐點買一送一

本週即將迎來四年一度229，TGI FRIDAYS 及 Texas Roadhouse再度聯手出擊，推出人氣料理買一送一優惠， 2月29當天至TGI FRIDAYS點購炭烤豬肋排系列品項並出示活動指定畫面，即贈送相同餐點一份，放肆享受之餘也省下荷包。Texas Roadhouse同推8oz. 火烤德州牛排買一送一，美國進口USDA Choice等級特選牛肉，搭配獨家鮮製配菜，一次兩份讓人大呼過癮！

好康當然不只一天！誓言成為上班族好夥伴的TGI FRIDAYS，3月6日起為期四週，每週三炭烤豬肋排皆買一送一、另一人氣餐點沙朗牛排同樣於3月起推出每週五買一送一優惠活動，台北林森、台中英才以及新竹竹北餐廳更加碼至5月底。在春天到來之際，為辛苦一週的社畜們補足能量，讓每天都像星期五一樣充滿活力！此外，Texas Roadhouse 「怎麼降啦！」起跑後廣受消費者喜愛，包含超人氣火烤德州牛排在內的四款降價主餐將持續特惠，快把握機會訂位

好康享不完！開展餐飲集團會員集點起跑

按讚送烤雞、38元餐點升級、親親牛排第二客半價 大口吃肉趁三月！

不只買一送一不手軟，為了讓更多消費者體驗高品質美式火烤料理的獨特魅力，開展餐飲集團宣布3月起推出會員集點制，即日起加入集團會員享獨家入會禮、生日禮之外，至旗下品牌用餐滿300元即累計1點，集滿指定點數，還可兌換餐點與飲品，50點就能兌換超夯炭烤豬肋排或火烤德州牛排，想大口吃肉、千萬別等待！

除此之外，針對3月8日女王節與3月14日白色情人節，追蹤雙品牌官方社群平台帳戶就有超狂優惠：兩天節日至TGI FRIDAYS，消費滿1,000元並按讚就送價值690元的南美醬醬好半雞一份；Texas Roadhouse玩更大！追蹤官方社群帳號，女王節享指定餐點38元優惠升級，6oz.沙朗牛排沙拉升級8oz.、10oz. 經典原味瑪格麗特加大18 oz.，吃飽喝滿！浪漫的白色情人節也別錯過牛排大餐，至全台Texas Roadhouse餐廳親吻三秒，即享8oz.火烤德州牛排第二客半價。開展餐飲集團優惠一重又一重，滿足消費者愛吃肉又怕傷荷包的心，打造史上最「美」好的三月！