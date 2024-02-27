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代替醫師進行手術憂醫療糾紛　南韓將醫師助理列法律保護

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/27 16:15
圖為南韓首爾一間醫院內（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

圖為南韓首爾一間醫院內（圖／路透社SOO-HYEON KIM）

為替補實習、住院醫師集體辭職而空下的缺，南韓政府決定今（27）日起將部分醫師業務交由護理師處理，業務範圍由各家醫院內部決定，為保護護理師在醫師短缺的情況下，能受到法律的保護。

醫師助理（PA）也被稱為臨床助理、手術室助理，職責為協助醫師看診與手術，但隨著住院醫師集體離職，他們代替醫師職務的情形也越來越多，如開立處方簽、檢查、進行手術等。

由於醫師人力不足，現場的PA只好代替一些醫師的工作，遊走在合法與不合法的邊緣上，讓PA感到十分不安。

韓聯社報導，全北大學醫院一名15年資歷的護理師表示，在病患手術結束後，通常會由住院醫師檢查是否有感染、出血等狀況，並進行後續處理，但現在因為住院醫師們都不再，只好由PA代替了部分業務，PA對於非法進行治療部分，承受著很大的心理壓力。

該名護理師也說道，每個科別情況不一，因此很難準確推算出加班時間，但因需要一定數量的醫療人員守著病房，若連專科醫師都離開醫院，護理師要增加的工時可能會更多，生活質量就會下降，讓護理師們感到十分疲憊。

對此，南韓保健福祉部決定今日起開始實施「依法保護在醫療機構內執行醫療程序的護理人員」計畫，讓各醫療機關內部決定護理人員可執行的業務，也就是說，南韓當局以實習、住院醫師集體行動為由，暫時將PA納入法律保護範疇內。
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醫療糾紛

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