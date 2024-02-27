2024最奇幻的旅程特搜！新竹夢遊仙境扭蛋之旅/墾丁航海之心艦隊冒險

春季氣溫宜人，大地萬物甦醒，難得旅行好時節不出遊怎麼說得過去～2024連假變少沒關係，規劃國內旅遊兩天一夜就能輕鬆搞定！統一渡假村南北兩大園區3/1～6/28熱騰騰推出主題式旅遊，新竹、墾丁雙人房平日5,580元起，加碼贈價值2,500元的免費兌換券 (含超值主題餐、特色午茶點心及主廚手工餅乾伴手禮)，最棒的是，如果想再帶一位家人或朋友前往，可享加人加價折500元優惠！

來新竹住進童話不是夢，讓想像成真，用扭蛋開啟嶄新故事，所有的天馬行空與荒誕不羈皆栩栩如生，加碼魔幻之夜新任務，解謎挑戰拿小禮；春暖花開衝墾丁，全新航海之旅啟程～超級海洋艦隊招募成員中，通過任務獲得艦隊獎勵，室內戶外區域嶄新面貌加上身歷其境的海上冒險，拍上幾百張美照都不成問題。南北不同風格的奇幻旅程，小孩子才做選擇，我通通都要去！

佇立在蓊鬱森林間的新竹統一渡假村，本季將開啟一場扭蛋之旅，誰說童話只有一種結局？白雪公主裡的皇后也許是傻白甜，玩扭蛋開啟全新支線，打造另類Story，專案可免費參加魔幻之夜解鎖新任務，入住一晚，隔天退房繼續玩，餐點另有神秘美食家套餐可做選擇，每道餐點都以意象不到的形式出現。

春季墾丁除了玩水曬暖陽，一定要參加與眾不同的水手養成訓練！整個園區都是大型海洋艦隊，好拍好玩還可培養作戰能力，獲取專屬水手證及艦隊卡，蒐集越多等級越高～此外飯店提供定時免費接駁逛大街及生態漫遊，帶您挖掘在地人推薦的秘境，從早到晚行程滿滿，玩到不想回家！