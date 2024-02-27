5年來次高！上週逾14萬人腹瀉就醫 諾羅病毒佔9成4

疾管署今（27）日表示，近期國內腹瀉就診人次上升，上週腹瀉門急診就診累計14.3萬人，為5年同期次高，其中檢出病原以傳染力強的諾羅病毒為主，提醒提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全，如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播的風險。

疾管署表示，近來國內腹瀉群聚通報案件數增加，據監測資料顯示，國內上週(2月18日至2月24日)腹瀉門急診就診累計142,682人次，較前兩週(第7週及第6週分別為114,185、121,315)增加約2成，與近5年同期比較僅次於2023年同期161,114人次。

另全國近四週(第5至8週)共接獲127起腹瀉群聚通報案件，較去年同期(93起)增加，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計67起，以檢出諾羅病毒為主(63件，佔94%)；近期腹瀉疫情與往年連假後易出現腹瀉就診人次上升趨勢類似。

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天

疾管署提醒，由於諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署呼籲，民眾平時應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。並於症狀解除至少48小時後才可上班上學，以降低病毒傳播的風險。