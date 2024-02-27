【軍事迷搶拍】台灣首艘國造潛艦「海鯤號」裸體亮相　進入最後測試階段

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今天(27日) 分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤軍艦下水、浮在海面上的畫面隨之曝光。

根據台船公司發布的測試作業項次規劃表:

►今天上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭。

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，27日上午8時至上午10時30分將執行第1階段浮塢拖帶，內容為浮塢載運至2號碼頭浮船航道，地點為4號碼頭；移置作業均未遮蓋。中央社

►第2階段為浮船離墩，時間為今天上午10時30分至下午1時30分，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩，地點為2號碼頭。

國造潛艦海鯤軍艦27日從台船海昌工廠藉中信8號浮塢移至乾塢。圖為第2階段「浮船離墩」，內容為浮塢檢查與人員定位、浮塢下沉完成浮船、移除部分邊墩及中心墩。中央社

►第3階段為拖帶進塢，時間為今天下午1時30分至2時30分，作業內容為拖帶入塢，地點為台船小塢。

上午由中信8號浮塢移出時，海鯤軍艦全貌大致曝光，艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），及艦艏、船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、進排水口等系統都清楚可見。

今天下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦半截船身浮在水面的畫面，也讓周邊搶拍的軍事迷們開心直呼「浮起來了」、「沒漏氣」。

國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，27日分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦半截船身浮在水面。中央社

知情人士表示，海鯤艦由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢開始注水下沉，讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、先抽掉乾塢內的海水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行「預備傾測試驗」等後續HAT項目。因事涉機敏，周邊區域將予管制。

由於潛艦碰觸海水導致外板有鹽分，因此入塢後首先由台船防蝕小組以淡水進行「洗水」，再接續進行HAT測試項目。

海鯤軍艦（Narwhal，舷號711，如下圖）去年(2023年) 9月28日在台船高雄廠區下水，總統蔡英文主持擲瓶禮。依據計畫時程，將依序進行泊港測試（HAT）、海上測試（SAT）作業，再交由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷並驗證戰鬥系統，最後才能成軍並正式投入戰備序列。

排水量3萬5000噸的中信8號大型浮塢，近日進駐台船海昌工廠前碼頭。

台船公司昨(26日) 下午起進行海鯤艦移泊入塢作業，今天上午8時至下午5時為整體測試作業時間，預料今天移至台船小塢，不少軍事迷、媒體在臨近漁港拍攝潛艦「裸體曝光」（是的，一般看到的潛艦，至少有一半是沉在水裡）的歷史時刻。

圖/中央社

中央社引述知情人士指出，潛艦移進台船小塢後，首要就是由台船防蝕小組進行「洗水」，主因是潛艦碰觸海水，因外板有鹽分，測試前先以淡水沖洗後，再繼續後續HAT測試項目。

至於可能的HAT測試項目，前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓分析，在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

根據昨天至今天曝光的海鯤艦畫面，仍難觀察是否已裝設光電桅杆，但去年下水時，側視及艦艏聲納、魚雷管等系統都以帆布遮蓋，但今天移置作業均未遮蓋，可以清楚看到艦艏上方直立鰭狀物截收聲納（incept sonar），艦艏及船舷側視聲納陣列（flank sonar array）、魚雷管、以及進排水口等系統。

不過，潛艦水下作戰是聲音的戰爭，每艘潛艦因車葉角度等多重因素，各有獨特聲紋，聲紋資料屬高度機密，必須確保不落入敵對陣營，因此移置作業中的海鯤軍艦推進車葉仍以帆布包覆，避免暴露遭敵對陣營反推算數值。

國造潛艦海鯤軍艦27日由海昌工廠船台拖移至中信8號浮塢，由浮塢載運至台船乾塢前，浮塢開始注水下沉，讓海鯤潛艦上浮並拖帶進入乾塢；潛艦進入乾塢後、先抽掉乾塢內的海水，讓潛艦固定在塢墩上，以便執行後續泊港測試（HAT）項目。中央社

中央社26日引述知情人士指出，海鯤艦目前已進入HAT最後階段，中信8號浮塢進駐並不是要執行SAT，而是後續HAT相關測試項目之一的「預備傾測試驗」。

前海軍艦隊戰隊長、國防安全研究院學者江炘杓分析，推測海鯤艦目前在海昌工廠的測試項目已執行得差不多，剩下仍屬HAT的項目必須在乾塢中執行，因此中信8號浮塢的功能，就是將海鯤艦自海昌工廠移置台船乾塢。

江炘杓認為，在乾塢應是執行特殊測試項目，可能包括測試排水量是否符合設計，以及獲得潛艦在水面時左、右擺動極限角度的傾測浮力試驗，甚至電瓶、光電桅杆安裝都有可能在乾塢進行。

江炘杓並說明潛艦測試的大概流程包括：初始接受裝備時先檢查測試，特定裝備安裝至潛艦前須在廠房測試，若沒問題，裝艦後再測試一次，釐清通風系統、相關管路、裝設位置等是否正確，隨後進行多種裝備單機測試，例如測試主機引擎是否達正常馬力輸出值，再接續進行艦艇上各項系統的運作與連動測試，待測試項目全數完成，才會進入SAT階段。

他強調，HAT測試過程嚴謹且必須符合規範，才能進入SAT測試，雖台船與軍方都強調測試沒有時間表，但站在專案管理的立場，還是有其節點，努力朝向通過測試的方向前進。

首艘國造潛艦海鯤軍艦已進入泊港測試（HAT）最後階段，26日下午從台船海昌工廠移至浮塢，艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，首度讓外界大致一探艦體全貌。中央社 113年2月26日照片