「2024陽明山花季」3月賞花特報：櫻花滿開 杜鵑、水仙接力綻放中 交通資訊一覽

2024陽明山花季「花續陽明」自2月7日正式拉開序幕，將持續至3月17日（日），總計40天的盛大花季。除了盛開中的櫻花，杜鵑、水仙亦綻放中，無論身處何處，都能夠欣賞到繽紛的美景，正是前往陽明山賞花的最佳時機。

北市公園處表示，陽明公園噴水池、杜鵑茶花園內和公二公園等陽明山其他地區的櫻花正以滿開的姿態迎接民眾，讓整個山區都被美麗的櫻花所點綴，為陽明山增添了一抹優美的春色。

陽明公園內各個角落，包括陽明公園噴水池、杜鵑茶花園和公二公園等其他地區的櫻花，正在盛開中，而昭和櫻和吉野櫻也將陸續綻放，讓整個山區都被美麗的櫻花所點綴，為陽明山增添了一抹優美的春色。

除了櫻花外，櫻花溪流區的杜鵑花和湖山綠地的水仙同樣在此時盛開，營造出一片繽紛景像，綻放著迷人的芬芳，讓民眾感受到陽明山春日的風情。在這裡，不僅可以欣賞到綻放的花朵，還可以放鬆心情，享受大自然的美好。

此刻，位在櫻花溪流區的杜鵑正盛開中。（圖／台北市政府）

陽明公園噴水池內的櫻花滿開中。（圖／台北市政府）

除了賞櫻，陽明山花季還精心準備了豐富多彩的活動。其中，最受矚目的活動莫過於即將在3月2日（六）舉行的「臺北櫻花盃街舞大賽」，總獎金高達10萬元，吸引了眾多舞者的關注與參與。考慮到報名人數眾多，主辦單位決定特別延長報名時間至2月28日，給更多熱愛跳舞的朋友一個展現自我的機會。

本次陽明山花季還有一場與社區長輩和湖山國小學生攜手合作的特別展覽–「湖山里阿祖與乾仔孫的對畫」。長者們透過利用紙張和剪刀等工具進行手部活動訓練，呈現出精彩的創作作品。同時，湖山小朋友們的藝術學習成果也同場展出，展現了跨世代的文化交流與共融，歡迎大家共同見證這份跨世代的美好交流。

北市府提醒，由於山上停車位有限，建議民眾多搭乘公共交通工具上山，相關交通資訊如下：