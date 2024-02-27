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達「M痘消除條件」一週便破功！中部、南部各增1例本土個案

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/27 14:33
2024年2月20日，疾管署羅一鈞發言人說明M痘疫苗接種條件。（圖／疾管署）

2024年2月20日，疾管署羅一鈞發言人說明M痘疫苗接種條件。（圖／疾管署）

台灣達「M痘消除條件」一週便破功！疾管署今（27）日公布，國內新增2例本土M痘確定病例，也是今年首度通報確診的本土個案，均為30多歲之本國籍男性，居住地分別為中部及南部，由於2名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案。

疾管署表示，這兩名個案於2月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月23日、26日確診陽性，由於2名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案，目前返家自主健康管理中。

達「M痘消除條件」一週便破功！中部、南部各增1例本土個案

經疫調匡列相關接觸者共7名，已進行衛教並自我健康監測21天。經查2人皆未有完整接種2劑M痘疫苗之紀錄(1例未接種、1例僅接種1劑)，疾管署再次提醒符合接種條件之民眾儘速接種疫苗，並完成2劑疫苗，以達保護力。

疾管署指出，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至2月26日累計確診362例病例(342例本土及20例境外移入)，而今日公布之個案也是國內經14週無本土M痘確診個案至今，再度出現本土個案，我國本來已符合世界衛生組織(WHO)所訂「在完善診斷與監測通報下，3個月內未出現病例」的疫情消除條件。

因此呼籲民眾面對疫情仍不可掉以輕心，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，符合疫苗接種條件之民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

達「M痘消除條件」一週便破功！中部、南部各增1例本土個案

疾管署表示，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種第2劑疫苗後，則可高達9成保護力。接種疫苗為預防M痘感染之重要方式之一，如有符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑疫苗接種，以提升疫苗保護力保護自身健康。

目前全國共164家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署呼籲，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
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