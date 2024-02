科研暗藏軍事目的？ 中國無人科考船「珠海雲」頻出沒台灣海域

中國善於以科學研究的名義,派船隻赴有主權聲索爭議的水域活動,最近則大大增加了在台灣 24 浬領海鄰接區海域內的「科研」巡航,似欲增強偵蒐能力,為潛在的海上戰爭取得優勢。

金融時報報導,近來最引人注目的,莫過於科考船「珠海雲」(Zhu Hai Yun)。由於此船採無人系統,又與解放軍息息相關,繞台活動絕不可輕忽。根據衛星數據公司 Spire Global,自去年 9 月起,珠海雲的出動次數就大幅增加,比前三年都多。

中國科研船的目的

中國派隸屬政府或軍事單位的研究船赴敏感海域主張主權的做法行之有年,如越南與馬來西亞在南海專屬經濟區的石油開採地點。科研船能測量水溫、鹽度、海流、繪製海底地圖,不僅可供科學研究之用,更是海戰的重要參考資料。

中國科研船的行蹤,遍布日本、美國太平洋領土關島、印度洋等水域,也就是美中潛在衝突中海下戰爭勢必會牽連之處。「科研船所經之處,就是潛艦會抵達的地區。」美國海軍戰爭學院(US Naval War College)中國海事研究所(China Maritime Studies Institute)所長沙曼(Christopher Sharman)說道。

珠海雲的能耐與圖謀

珠海雲可讓共軍更能掌握台灣周遭海域的海底環境,對台灣或任何可能的軍事介入舉動都帶來風險。在東部海域的逡巡活動,也必將影響從東方介入的船艦。分析家、官員指,珠海雲繞台前所未見,其尖端科技、軍事背景、航線都不能小覷。

根據中國船舶集團,珠海雲是全球首艘具有自主航行功能和遠程遙控功能的智能型海洋科考船,可搭載多種不同觀測儀器的空、海、潛無人系統裝備,可執行海洋測繪、海洋觀測、海上巡檢及調查取樣等任務。

珠海雲體現軍民結合戰略

金融時報指,珠海雲能搭載 50 架(艘)無人機(船),而根據智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies,CSIS)26 日發布的報告,珠海雲可進行民用與軍事調查工作。衛星畫面顯示,2022 年 7 月建造時,珠海雲就停泊在具反潛能力的 056A 型護衛艦旁。

珠海雲是由中國軍艦主要研發單位「中國船舶七〇一研究所」所承包,航行活動則是由負責無人系統的「中國船舶七〇四研究所」主掌,而七〇四研究所已因非法為解放軍採購美國設備,而遭美國國務院列入黑名單。

CSIS 報告作者之一的福內約爾(Matthew Funaiole)指出,中國科研船模糊了科學、商業與軍事界線,部分船隻還會刻意關閉或偽造訊號。

頻現蹤台灣東部海域

除了侵擾台灣北部、西方、南方水域,中共近年來也大肆在東部海域進行部署。

珠海雲就曾花了一整天循著台灣東部 24 海里線航行,在花蓮外海以及戰略地位重要的巴士海峽一度越界。我方官員也證實了,中國另一艘研究船大洋號(Da Yang)曾於 2 月 15 至 17 日在東部外海活動。

福內約爾表示,大洋號應與共軍有關,並常在爭議水域搞消失、關閉訊號。這些動作可能意在海床的重要礦產資源。

