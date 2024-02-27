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「可果美」美國進口披薩醬再出包！驗出致癌農藥「環氧乙烷」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/27 12:01
2024年2月27日，台灣可果美股份有限公司自美國進口的披薩醬被驗出殘留致癌農藥「環氧乙烷」。（圖／食藥署）

2024年2月27日，台灣可果美股份有限公司自美國進口的披薩醬被驗出殘留致癌農藥「環氧乙烷」。（圖／食藥署）

由台灣可果美股份有限公司自美國進口的披薩醬再出包，於邊境被驗出殘留致癌農藥「環氧乙烷」，19,050.9公斤全數退運或銷毀，這是業者近半年第2次違規，上次則是本月初公布總重達1萬9050公斤的那批。食藥署表示，即起所有可果美從美國進口的「披薩醬」會調高至100%逐批查驗，合格才准輸入台灣。

食藥署今（27）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，不合格名單共有10項，包括：中國進口的辣椒粉、杯碗餐具組、苦瓜干、菇菇鮮調味料；日本進口的清水燒筷架組5入；印尼進口的綠豆；越南進口的木質餐具組；印度進口的薑黃粉、芫荽子；美國進口的披薩醬，分別被檢出農藥殘留、重金屬鉛、和聚丙烯等不合格。

其中由台南市的台灣可果美股份有限公司自美國進口的一批、重達19050.9公斤的「披薩醬(PIZZA SAUCE CONCENTRATE)」檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg/kg，依規定不得檢出，製造廠為KAGOME INC.，依規定必須全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，過去6個月來，可果美公司共進口美國「披薩醬」11批，食藥署抽驗了4批就有2批不合格，上批為本月初公布的，同樣為殘留環氧乙烷，因此，將針對可果美公司從美國進口的「披薩醬」從目前的加強查驗（20到50%）改採為最嚴格的百分之百全面查驗。
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食藥署

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