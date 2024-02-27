南極大陸出現首例H5N1禽流感 科學家不排除有更多未爆彈

南極大陸的官員首次證實，禽流感已入侵當地。上週五（2/23）在阿根廷南極半島科學研究站附近發現兩隻食腐鳥類–賊鷗的遺體，經實驗室化驗後確認其體內為高致病性禽流感病毒（H5N1）。

衛報 (The Guardian)本週一（2/26）報導，根據南極研究科學委員會 (Scientific Committee on Antarctic Research)的數據，位於南極洲內的霍普灣（Hope Bay）內也發生多起疑似案例，這些疑似感染的鳥類包含褐賊鷗、南極賊鷗和海帶鷗等。

西班牙政府週日的一份報告稱，儘管南極洲與其他大陸相隔遙遠，並存在自然屏障，但此一發現首次證明了，高致病性禽流感病毒已經抵達南極洲。

這是南極大陸首例確診病例，這表明病毒正在該地區傳播，最有可能傳播途徑是透過候鳥。據了解，這波H5N1禽流感疫情自2021年爆發以來，已導致全球數百萬隻野鳥死亡，除了大洋洲以外，疫情已擴散至各大洲，幾乎無一倖免。

去（2023）年10月，當紐西蘭亞南極群島 (New Zealand Subantarctic Islands)出現禽流感疫情時，禽流感蔓延至更廣泛的南極地區。該病毒首先在英國海外屬地南喬治亞和南三明治群島被發現，距離南極洲大陸約1,000英里（1,600公里），此外，當時在南喬治亞島西北方600英里的福克蘭群島也發現疫情。

根據最初報導，疫情起先從海鷗、賊鷗和燕鷗等候鳥中擴散，蔓延至信天翁、企鵝和銀灰暴風鸌等鳥類後，又擴散至南極的哺乳類動物，導致海豹和海狗等大量死亡。禽流感病毒亦肆虐北極的野生動物族群，去年12月出現首隻北極熊死於H5N1。

英國衛生安全局的Matthew Dryden表示，據多個報導指稱，高致病性禽流感 (HPAI) 在本季節已影響南極地區的多個物種，但由於地域廣大且偏遠，導致科學家難以接近和採樣野生動物，因此直到現在南極大陸仍未傳出進一波的疫情。