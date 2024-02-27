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幾經周折匈牙利終點頭 瑞典成北約第32個盟國

俄國步步相逼，北歐人人自危

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/27 09:36
2024年2月23日，瑞典總理克里斯特森（左）與匈牙利總理奧班在布達佩斯舉行記者會。（圖／路透Bernadett Szabo）

2024年2月23日，瑞典總理克里斯特森（左）與匈牙利總理奧班在布達佩斯舉行記者會。（圖／路透Bernadett Szabo）

俄國對烏克蘭開戰，推動了地緣政治地圖之重劃，瑞典亟欲加入北大西洋公約組織（北約，NATO）之路，荊棘重重，26 日終於清除最後一個障礙。繼土耳其點頭之後，匈牙利國會也通過，最快本週就能正式入盟，成為第 32 個成員國。

金融時報報導，俄烏戰事已進入第三年，北約一年來納入瑞典與芬蘭，是此役帶來的最大地緣政治變化。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，瑞典終結了兩個世紀以來的軍事中立立場，其加入將使聯盟更加壯大。

在兩國加入後，北約幾可控制整個波羅的海（Baltic Sea），俄國在此陸間海的控制地區只剩飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。瑞典東方的哥特蘭島（Gotland）是區域樞紐，對任何欲抵禦俄國來襲的波羅的海臨海國家，都是關鍵。芬蘭與俄國有長達 1,340 公里的邊界，芬蘭加入也意味北約東翼得以鞏固。

幾經周折匈牙利終點頭 瑞典成北約第32個盟國
（圖／Google Map）

之所以如此迫切，是憂心俄國的野心不會止於烏克蘭。若能加入 NATO，在「一方有難，八方支援」的章程下，方能獲盟友協助抗敵。兩國雖同時於 2022 年（俄烏戰爭伊始）申請入會，命運卻大不同。芬蘭 2023 年就獲准加入，瑞典卻遭遇土耳其與匈牙利的刁難，硬生生再拖了一年。

土耳其是以包庇恐怖分子、庫德族工人黨（PKK）為由將之拒於門外，後經各方利益交換甫於今年 1 月同意，如美國即允出售 F-16 戰機。匈牙利的阻撓則讓瑞典有些意外，畢竟彼此有著長期的軍購關係。匈牙利奧班（Viktor Orban）政府不滿的是瑞典政治人物批其貪汙，深感民主體制遭到詆毀，因此生了嫌隙。在多方施壓下，終於開綠燈放行。
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