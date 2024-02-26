長期頭痛恐影響認知功能　「史努比」幫你揪6大警訊

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣每年因偏頭痛而請假造成的經濟損失達46億元！偏頭痛是一種反復發作性頭痛，劇烈疼痛影響患者的正常生活和工作。台中榮民總醫院神經肌病科科主任周啟庠表示，根據研究顯示，偏頭痛會讓患者短期注意力不集中、推理能力變慢、學習能力下降，當進展為慢性頭偏頭痛，甚至可能造成認知功能變差，呼籲民眾謹記「SNOOP」6大警訊，及早發現及早治療。

根據世界衛生組織（WHO）2019年的統計，偏頭痛發作時造成病人的失能，名列所有疾病的第2名，50歲以下的年輕族群更是位居首位。台北榮總神經內科頭痛門診統計顯示，民眾因頭痛求診最常見的原因為「偏頭痛」，占比高達6成以上。

頭痛分為「原發性」跟「次發性」

原發性頭痛：

頭痛本身就是頭痛的原因，如常見的偏頭痛、突發性頭痛

次發性頭痛：

例如中樞神經感染、發炎、腦血管收縮、腦中風甚至腦瘤

一天到晚都在痛！ 恐影響認知功能

周啟庠表示，原發性頭痛以偏頭痛患者居多，最困擾的影響就是疼痛不已。研究顯示，慢性偏頭痛病人認為頭痛會造成一定程度的失能。偏頭痛發作期間，會造成患者思考沒辦法專注、注意力不集中、推理能力變慢、學習能力短暫的下降，這些是短暫性的，當頭痛緩解後，這些能力即可恢復。但若頭痛演變成慢性偏頭痛，患者「一天到晚都在痛」，就會造成認知功能變差，甚至生活品質變差，就須針對頭痛本身進行處置，才能改善認知功能。

偏頭痛最常影響到嗅覺、視覺與聽覺。周啟庠說明，當鼻子、眼睛、耳朵接收到外來訊號，透過接收器傳到大腦，腦中相對應的大腦皮質就會產生味覺、視覺、聽覺等感知。且偏頭痛跟大腦皮質細胞的活動相關，這些感覺自然而然刺激到大腦皮質，因此嗅覺、視覺、聽覺對於偏頭痛都是有一定程度的影響。

鼻子嗅覺

研究顯示，有些病人聞到一些特殊的氣味就會誘發偏頭痛，例如香水、香菸、垃圾味道等，臨床上建議避開誘發因素，有助於控制頭痛發作狀況。

眼睛視覺

視覺跟偏頭痛關係更為密切，例如偏頭痛發作前，會有視覺異狀的預兆，例如視野當中有一小塊光點或一些模糊區塊，這模糊區塊會慢慢擴散、越來越大，過沒多久就開始頭痛。事實上就是對應到大腦的特定皮質，腦細胞不正常活動，誘發出偏頭痛。

耳朵聽覺

當偏頭痛發生的時候，患者經常怕吵、怕噪音，因此喜歡到陰暗安靜的環境，才會覺得比較舒服。這就是聽覺與偏頭痛的關係。

SNOOP史努比 異常頭痛6大警訊

S→ SYMPTOMS（全身性症狀）：

如伴隨發燒、倦怠、體重減輕等症狀，或曾有自體免疫疾病、癌症病史者要當心。

N→ NEUROLOGICAL（神經學症狀）：

如眼歪嘴斜、手腳不靈光、麻木等。

O→ ONSET（突然發生）：

突然爆痛，有快速惡化現象，例如雷擊性頭痛。

O→ OLDER（年紀大的病患）：

50歲以上民眾，若出現新發生或逐漸惡化的頭痛，常指向腦部病變或身體其他病變。

P→ PREVIOUS（原先）：

頭痛模式改變，比起原本的偏頭痛，頭痛的頻率、強度、時程、特色出現改變 ，例如最近姿勢改變會頭痛，躺下去／站起來的時候就會比較痛，需警覺可能是病變。

醫師呼籲民眾謹記「SNOOP」6大警訊，一旦出現上述徵狀，及早處置才能改善頭痛與認知狀況，維持良好生活品質。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60954

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