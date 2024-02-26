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沒完沒了？NET「道歉」再槓基隆市府 謝國樑林右昌隔空再交火

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 20:56
基隆市長謝國樑、前基隆市長林右昌為東岸商場爭議互槓不休。（圖／台灣英文新聞合成）

基隆市長謝國樑、前基隆市長林右昌為東岸商場爭議互槓不休。（圖／台灣英文新聞合成）

NET與基隆市府就東岸商場的糾紛再度掀起戰火！ＮET今（26）日二度登報，向「基隆鄉親和台灣人民道歉」，在市府回應後又再度以聲明要求「不容扭曲與過度解讀」。謝國樑為近來情緒激動致歉，強調被內政部長林右昌兄妹日日攻擊，林右昌辦公室反批謝國樑以產權登記議題轉移焦點。

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NET登報道歉又槓基隆市府？

NET繼登報要基隆市長謝國樑為「強盜行為向台灣人民道歉」後，今日於自由時報、聯合報頭版刊登「道歉」啟事，指公司與基市府民事糾紛理應交由司法判定，造成社會紛擾「向基隆鄉親、向台灣人民道歉」。

對此，基隆市政府基發言人余治明表示，市府已經注意到NET的公開道歉，感謝NET公司願意向社會大眾清楚說明，這段時間以來因其而起的社會誤解。強調是非曲直應由司法機關依法處理。目前東岸廣場產權爭議部分已進入司法程序，市府將靜待法院判決，相信司法將還給基隆市府公道。

然而NET隨後又發布聲明，強調是就這段期間所造成的社會紛擾致歉，反控余治明所稱NET公司係為自身引起社會誤解而向社會大眾道歉，是「錯誤扭曲之解讀及言論。」

市府隨後再度發出三點聲明，表示市府針對NET今日登報的作為表示肯定，會以善意的立場做相應表示。並強調，東岸商場全部產權「無庸置疑」皆屬基隆是政府所有。也指出，基隆市府面對攻擊將持續對外溝通，讓大眾了解其作為都是在維護市民的最大權益。

謝國樑為情緒激動致歉 與林右昌仍隔空互槓

東岸商場爭議不僅包括產權，現任基隆市長謝國樑與前任基隆市長、現任內政部長林右昌也硝煙四起。謝國樑多次要林右昌就為何遲遲不登記產權作出說明，林右昌迴避產權歸屬但主打謝國樑招標有問題，並影射謝國樑多次在媒體上言詞激烈有吸毒。

謝國樑不滿多次被影射，限時24小時要林右昌致歉，否則提告卻等不到也不了了之，還上直播節目公開為情緒激動致歉，他道歉之餘仍強調林右昌兄妹每日對他進行攻擊，苦笑這輩子沒這麼紅過。

林右昌辦公室則表示，謝國樑市長以及謝市府看不清合約，反而刻意操作林政府不完成產權登記，批謝國樑誤導視聽。兩方持續各說各話。
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謝國樑
林右昌
NET

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