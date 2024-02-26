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莫忘二二八 人權博物館為「不義遺址標示」揭牌

By 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 20:18
不義遺址標示牌的設置面向大眾，位置特別選在各場域的「外部」，希望在當代的生活空間中，開啟民眾與威權歷史的對話。（圖／國家人權博物館） &...

不義遺址標示牌的設置面向大眾，位置特別選在各場域的「外部」，希望在當代的生活空間中，開啟民眾與威權歷史的對話。（圖／國家人權博物館） &...

228 事件 77 周年即將到來，國家人權博物館今（26）日下午在白色恐怖景美紀念園區為「不義遺址標示系統」揭牌，助大眾認識威權統治時期政府侵害人權的歷史場址。

根據人權館，不義遺址標示系統盼透過易於辨識的視覺符號及簡明扼要的介紹內容，成為一般大眾認識在地威權歷史與政治受難者故事的契機。設置特別選在各場域的「外部」，如圍牆外側、人行道等處，目的就是希望在當代的生活空間中，開啟民眾與威權歷史的對話，藉此喚起社會大眾對於人權、白色恐怖歷史及轉型正義的關注，帶動更多的省思與討論。

人權館表示，2024 年目標完成全國 10 處不義遺址標示系統設置示範點，現已成立不義遺址推動諮詢委員會，並開放直轄市政府及縣（市）政府申請相關補助。

除了今日揭牌的白色恐怖景美紀念園區（原臺灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張），臺南湯德章紀念公園（原民生綠園）的標示牌亦訂於 2 月 26 日完成。後續高雄市立歷史博物館（原高雄市政府）的標示牌將在 4 月完成。白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處及綠島感訓監獄等兩處不義遺址標示牌，則選在別具意義的 517 政治受難者登火燒島紀念日揭牌。

文化部長史哲表示，不義遺址的揭示只是第一步，不能忘記這段前輩付出生命及自由的歷史。史哲指出，《不義遺址保存條例》專法草案雖未通過，但文化部在行政權所及之處，將在今年完成 10 處不義遺址的標示系統，對於潛在不義遺址的諮詢、調查也將不斷進行。

莫忘二二八 人權博物館為「不義遺址標示」揭牌國家人權博物館26日在白色恐怖景美紀念園區舉辦「不義遺址標示系統揭牌典禮」，文化部長史哲（左4）與總統府資政姚嘉文（左3）等人一同為標示系統揭牌，並獻花致意。（圖／中央社）

莫忘二二八 人權博物館為「不義遺址標示」揭牌不義遺址標示系統期盼以統一的視覺語彙設置及簡明扼要的介紹內容，成為大眾認識在地威權歷史與政治受難者故事的起點。（圖／國家人權博物館）
228
白色恐怖
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不義遺址

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