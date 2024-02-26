南韓醫師集體罷工　當局：29號前不復工將吊扣執照並起訴

南韓住院醫師不滿政府將增招醫學院學生，而集體罷工、辭職，造成許多病患無法適時獲得治療，南韓政府發出警告，若在29日前未復工，將以司法處理。

南韓政府下達最後通牒

韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部今（26）日在新聞發佈會上，呼籲罷工的住院醫師在29日前回到工作崗位，若在期限前復工，政府將就違反行政法一事酌情處理，否則將吊扣執照至少3個月，並須將遭調查、起訴等。

政府將期限設在29日，是因為第4年住院醫師將在月底完成實習，並決定是否要留下簽專科醫師，現任專科醫師也傳出可能不續約的意願，讓許多人擔心，下個月開始出現真正的「醫療大亂」。

對策本部強調，若留下吊扣執照的紀錄，將對海外就業等將來的前途產生影響，呼籲罷工醫師們「銘記」這一點。

南韓保健福祉部表示，將在3月4日到現場掌握未復工人數，並向警方舉報未復工醫師，警方會立即傳喚被告，正式啟動調查程序，若不配合，將與檢察機關協商後發布逮捕令。

首爾中央地方檢察廳及首爾警察廳在今日也召開會議，並表示，對國民生命和健康造成危險行為的非法集體行動，檢方與警方將緊密合作，共同應對。

首爾大學醫學院教授協議會非常對策委員會今天與住院醫師會談後表示，住院醫師是根據自己的意願離開工作崗位的，因此政府應以說服的方式讓醫師回到醫院，而非採威脅或強制措施，並也表示，若政府對學生的實施部正當措施，教授們也將採取應對措施。

住院醫師陸續辭職，醫學院生也陸續申請休學

中央災難安全對策本部統計，南韓主要的100間教學醫院，截至23晚間，已有80.5%的住院醫師提交了辭職書，共10034人，提出休學申請的醫學院生也達全體的67.4%，共12674人。

隨著大批住院醫師離開，醫療情況正在惡化，甚至連即將進入醫院實習的畢業生，也陸續放棄合約。

據醫療界透露，首都首爾內的五大大型醫院中，有90%的準實習生放棄實習，其他三星首爾醫院、峨山醫院、首爾大學醫院等，各家醫院的100多名準實習生也大多都放棄這個實習機會。

病人求助無門，緊急患者無人治療

根據韓聯社，23日中午有一名心臟驟停的80多歲患者，在打電話確認個急診室是否能接收後，過了53分鐘才抵達大田的某間醫院，不幸身亡。

另外，根據東亞日報，一名南韓前電競選手20日凌晨車禍重傷，到了急診室卻無醫師，友人協助打了2、30間醫院都找不到醫師，等待了8個小時後才終於得以進行手術。