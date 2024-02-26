Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

最新名單曝！蘇丹紅辣椒粉流向16業者 下架近20公噸

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 17:24
新北衛生局抽驗同批辣椒粉原料檢體。（圖／新北衛生局）

新北衛生局抽驗同批辣椒粉原料檢體。（圖／新北衛生局）

台灣「蘇丹紅危機」蔓延，食藥署今（26）日再公布問題辣椒粉產品下游業者流向，目前已掌握16家下游業者，共計下架及封存辣椒粉及其產品近20公噸。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有蘇丹色素三號，流向全台多家廠商後分別製成零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等食品。

食藥署表示，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素三號，包含新北市政府衛生局抽驗有效日期115.10.4、桃園市政府衛生局抽驗有效日期115.10.29及116.01.07及臺中市食品藥物安全處抽驗有效日期115. 10.12，流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者。

衛福部食藥署副署長林金富今天表示，上述4批中國辣椒粉不合格產品流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至113年2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品19,386.6公斤。

林金富強調，自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

最新名單曝！蘇丹紅辣椒粉流向16業者 下架近20公噸
蘇丹紅
辣椒粉
保欣
食藥署
蝦味先
豬肉乾
豬肉絲
致癌風險
菜脯餅

相關新聞

金安記「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」也中蘇丹紅風暴 流向新北6業者1家102公斤全賣光
金安記「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」也中蘇丹紅風暴 流向新北6業者1家102公斤全賣光
2024/02/25 17:03
蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
2024/02/24 20:59
致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄
致癌蘇丹紅辣椒粉流入漢來軒 台中市府：7.5公斤已用罄
2024/02/22 20:44
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
致癌風險「蘇丹紅」辣椒粉流向7業者 新北又追出5間
2024/02/21 17:52
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
蝦味先含工業色素「蘇丹紅」3/31前裕榮食品提供退換貨
2024/02/21 14:34

更新時間 : 2024-02-26 22:01 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
「台中媽祖國際觀光文化節」2/23、24登場 5宮廟表演接力登場
「台中媽祖國際觀光文化節」2/23、24登場 5宮廟表演接力登場
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初