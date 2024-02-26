最新名單曝！蘇丹紅辣椒粉流向16業者 下架近20公噸

台灣「蘇丹紅危機」蔓延，食藥署今（26）日再公布問題辣椒粉產品下游業者流向，目前已掌握16家下游業者，共計下架及封存辣椒粉及其產品近20公噸。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有蘇丹色素三號，流向全台多家廠商後分別製成零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等食品。

食藥署表示，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素三號，包含新北市政府衛生局抽驗有效日期115.10.4、桃園市政府衛生局抽驗有效日期115.10.29及116.01.07及臺中市食品藥物安全處抽驗有效日期115. 10.12，流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者。

衛福部食藥署副署長林金富今天表示，上述4批中國辣椒粉不合格產品流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至113年2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品19,386.6公斤。

林金富強調，自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。