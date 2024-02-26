新北市國中小藝才班招生開跑　3/18至3/22開放術科測驗線上報名

新北市113學年度國中小藝術才能音樂、美術、 舞蹈班將於3月18日起開放術科測驗報名，預計招收1,208名 新生及插班生，招生鑑定簡章已公告於新北市政府教育局網站（ht tps://www.ntpc.edu.tw）、 新北市國中小藝才班招生報名系統(https://art. ntpc.edu.tw)及各校網站，歡迎各界美術奇才、 音樂精英以及舞林高手一同加入新北市藝才班的行列。

教育局表示，113學年度新北市共計26校國中小藝術才能班招生 ，分兩階段招生。第一階段開放藝術競賽表現優異之學生(依簡章所 列採計項目)可逕申請書面審查，於3月1日將申請資料提交各承辦 學校；第二階段為術科測驗報名， 開放戶籍或學籍設於新北市的國小二年級至國中八年級學生(包含僑 生)皆可報考，報名時間自3月18日至3月22日下午5時止， 請至新北市國中小藝才班招生報名系統(網址：https:// art.ntpc.edu.tw)線上報名， 歡迎有意願的學生於時限內報名。

新北市藝術才能班術科測驗採「線上報名」及「一次分發」， 考生不需要到現場報名，透過線上報名更便利， 且可一次選填多個志願，再由系統統一分發，讓考生無需現場等候， 直接獲得分發結果。

國中藝術才能班術科測驗辦理時間為4月27日， 其中美術班測驗地點為中和國中，測驗「素描」、「創意表現」及「 水彩」；音樂班測驗地點為三和國中，測驗「主修」、「副修」、「 樂理常識」、「聽寫」及「視唱」；舞蹈班測驗地點為新埔國中， 測驗「舞蹈基本能力(包含芭蕾、現代舞及中華民族舞)」、「 即興與節奏」。

國小藝術才能班術科測驗則於5月4日舉行， 美術班測驗於大觀國小辦理，測驗「線畫」、「彩畫」及「 立體造型」；音樂班測驗於中信國小辦理，依樂器組別進行「 樂器演奏能力」測驗；舞蹈班測驗於新埔國小辦理，測驗「 舞蹈基本能力」、「即興創作」及「節奏感」。

教育局長張明文表示，藝術興趣是可以陪伴孩子一生的好朋友。 新北市藝術才能班重視培養孩子藝術專長，也兼顧一般學科學習。 在美術班採分組教學，讓孩子在小組中精進專業技巧； 音樂班除團體課程外，也個別指導學生演奏技巧； 舞蹈班著重舞蹈動作的探索，更重視運動傷害的處理。 多校的藝才班在全國藝術競賽中也屢獲佳績，不僅培養孩子的專長、 也建立孩子的自信。歡迎踴躍加入新北市藝才班行列。

淡水國中美術班寒假走讀淡海雙語繪本藝術營。(圖／新北市教育局)

後埔國小音樂夏令營-小羊晚點名音樂劇演出畫面。(圖／新北市教育局)

中山國小舞蹈班表演《黃金山城》。(圖／新北市教育局)

埔墘國小舞蹈班表演《雪花圓舞曲》。(圖／新北市教育局)

江翠國中舞蹈班表演《鏖戰》。(圖／新北市教育局)

後埔國小音樂班學生實習音樂會。(圖／新北市教育局)