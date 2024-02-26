日本梅毒病例連三年創新高 專家憂數字低報

日本梅毒案例連續第三年刷新紀錄，去年再度破萬例，仍以都會區為主，且數據恐怕遭到低估，醫界憂心忡忡。

日本時報報導，根據日本國內感染症研究所（National Institute of Infectious Diseases），2022 年，全國共通報 13,228 例，是 1999 年採用新調查法以來首次破萬。2023 年，案例增至 14,906 例。

就都道府縣行政區而論，東京都 3,658 例最高，大阪府 1,967 例次之，福岡縣 939 例第三，愛知縣 817 例第四，北海道 677 例第五。依年齡來看，多為 20 至 50 多歲男性、20 多歲女性。

其中，透過母子垂直傳染的先天性梅毒，2018 年起約是每年 20 例，但 2023 年卻躍升至 37 例，專家推測可能與整體梅毒病患增加有關。先天性梅毒恐致早產、新生兒死亡，造成智力、眼力、聽力受損等。

日本梅毒案例於 1960 年代後半期突破 1 萬例，而後逐漸減少，2000 年代每年約 500 至 900 例。然而，自 2010 年起，再現反彈之勢，於 2020 年新冠肺炎（COVID-19）期間來到高峰。

官方無法指出確切原因，推想與社群媒體所致的濫交活動、性產業有關。主導梅毒防治工作的愛知醫科大學教授 Hiroshige Mikamo 表示，由於醫師在此病症的治療經驗有限，病例可能低報。一項調查顯示，日本梅毒真正數字恐怕是所知的 5 倍之多，足見嚴重性。

梅毒病原為梅毒螺旋體，主要透過性行為傳染，症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、淋巴腺腫、皮疹、頭痛等，也可能毫無症狀。若侵犯神經系統，則可能引發腦、脊髓病變。就算治癒，仍可能再度感染。