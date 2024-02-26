中華電信攜手愛立信導入智慧節能解決方案　降低超過30%能耗

中華電信今日與國際通訊設備大廠愛立信共同宣佈， 導入AI智慧節能網路解決方案， 透過愛立信人工智慧和機器學習技術，實現網路智慧化營運， 可節省超過30%的能源消耗並提升高溫預警能力， 透過自動化降低營運成本支出，以實際行動體現了雙方在去年( 2023年)簽訂【Beyond 5G 合作備忘錄】合作項目的具體成果，樹立資通訊產業的永續典範。

今年雙方將再次於2024世界行動通訊大會中擬定對於3GPP R18最新標準的商用推進合作， 為台灣打造最先進的行動通訊服務。

【導入愛立信智慧節能技術 中華電信數位賦能協助台灣減碳】

根據GSMA的研究顯示， 全球已有超過四成的電信營運商設定了積極的淨零目標。 而在全球大多數的行動網路中，無線接取網(RAN) 由於必須兼顧容量與覆蓋範圍，往往佔整體能源使用的八成以上， 如果能夠提升無線接取網的能源效率， 將是協助行動產業降低碳排放的關鍵。

中華電信攜手愛立信導入智慧節能解決方案， 運用愛立信獨特先進的AI和機器學習技術對日益複雜的網路進行自 動化監控與優化，並透過大數據模型預測網路負載， 進行能源效率最佳化。中華電信透過此解決方案， 在以不影響用戶體驗為前提下，最高可節省超過30%的能源消耗， 並透過自動化功能如深度休眠模式(deep sleep mode)，在不需要傳輸資料時進入休眠模式，大幅減少能耗， 提升營運效率，達成永續行動網路目標。

【行動網路現代化保護生物多樣性的新途徑】

中華電信以5G、AI、大數據、雲端計算、感測器、 高速晶片所組成的數位賦能應用，優化能源使用效率， 減少各行業之碳排放量，實現「多用網路、少用馬路」目標。 中華電信執行副總經理暨網路分公司總經理簡志誠表示：「 行動網路的現代化是成就永續數位基礎設施的關鍵， 亦是達成社會淨零碳排的基礎。 中華電信很高興與長期夥伴愛立信攜手合作， 透過先進的AI與機器學習技術， 在不影響網路表現的情形下降低基地台能耗， 這將加速我們轉型邁向低碳的未來，成為永續模範的國際標竿企業。 」

除此之外，為增進網路營運效率， 中華電信偕同愛立信以強大研發能力客製化全網溫度預警( Ericsson Network Intelligence-temperature prediction) 解決方案，透過溫測晶片， 每3至5分鐘系統自動進行即時現場溫度檢測， 一旦監測到任何異常情況，隨即發送通知與警報；此外， 隨著極端氣候日益頻繁，高溫天氣成為常態， 該解決方案能進一步透過機器學習分析現場溫度數據， 並以AI精準預知火災發生的可能性，並在5分鐘內完成通報， 減少人員傷亡機會與財產損失。透過愛立信全網溫度預警技術， 不僅能減少維運人員站點巡視次數，降低碳足硛， 在中低度開發的非都市區域，此技術更能協助降低對環境的衝擊， 孕育有利於生物多樣性的自然環境，達成自然保育與數位經濟共好。