臺灣土地銀行落實普惠金融　建構友善共融社會

土地銀行秉持暖心服務，以「友善金融」、「扶助金融弱勢族群」、「金融知識普及」、「中小企業成長推手」四大措施致力落實普惠金融原則，更連續五年榮獲金融監督管理委員會評比銀行業公平待客原則排名前25%，滿足不同族群的金融服務需求。

金管會以「G20普惠金融指標體系」、本土金融市場發展現況做為參考，自2020年訂定我國普惠金融衡量指標，並從金融服務可及性、使用性及品質等三面向評估我國金融產業普惠金融發展狀況及執行成效。

土地銀行身為國營銀行，恪遵金管會普惠金融指標，以「友善金融」措施而言，土地銀行現有150家營業單位均設有無障礙服務櫃檯、符合輪椅族使用之ATM及提供視訊手語翻譯人員服務，無障礙坡道設置比率約95%，無障礙廁所設置比率逾88%。且為服務不同族群客戶，已有89間分行導入雙語分行機制，占比約6成。

除滿足不同族群需求，土地銀行亦積極「扶助金融弱勢族群」，因應信託2.0計畫推出社福型安養、社會福利公益安養、預開式安養/保險金、社會宅樂齡託租養老及樂齡安居信託整合服務等五大信託，累計至2023年底信託規模逾4.5億元，其中以「社會福利公益信託」為例，受惠人數已達4,605人。同時也提供經濟弱勢者微型傷害保險、小額終身壽險滿足保障需求，以及運用微型創業鳳凰貸款、失業中高齡者及高齡者創業貸款專案協助弱勢族群取得資金創業，合計已貸放331戶、1.41億元。在債務清理時，土地銀行亦顧及經濟弱勢族群償債能力，積極協助其債務問題讓弱勢族群重新回歸正常生活。

另外，為推廣大眾瞭解金融知識與提升防詐意識，土地銀行亦推展「金融知識普及」措施，深入校園、社區舉辦多場資產規劃、資產傳承、退休規劃、小資理財、反詐宣導等說明會，厚植我國民眾金融知識素養與反詐騙意識，累計112年舉辦49場宣導活動，受惠人數近3,000人次。

而土地銀行不只協助民眾個人，亦致力扮演臺灣經濟的輔助角色，即落實「中小企業成長推手」措施，土地銀行透過推展中小企業千億振興、疫後振興專案、低碳智慧納管等貸款方案，協助中小企業取得營運資金，創造政府、銀行及企業三贏局面，截至2023年底，土地銀行辦理中小企業放款核准授信餘額超過新臺幣6,000億元，亦榮獲金管會頒發中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎肯定。

土地銀行自成立以來秉持「取之於社會、用之於社會」經營理念，依循普惠金融政策宗旨、落實企業社會責任，回顧2023年共舉辦逾300場公益活動，共計上千名本行員工自發性加入志工行列；持續支持友善環境的在地小農，多次採購當季盛產農產品，總計112年已認購15噸鳳梨、6.6噸鳳梨釋迦，成效斐然。為進一步強化普惠金融之金融服務使用性，土地銀行持續推廣「土銀行動Pay」並導入「臺灣Pay」共通QR Code服務，以多通路消費回饋持續擴大行動支付便利性，同時結合公益慈善與環境保育組織推動「愛心樂捐 隨手做公益」活動，讓民眾以土銀行動Pay/臺灣Pay掃碼支付一同支持公益，共同建構友善共融社會。