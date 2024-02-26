表彰對社會重大貢獻者　第五屆蔡萬才台灣貢獻獎開始徵件　收件至6/30

為表彰對台灣社會有重大貢獻者，富邦集團從2015年創立的「 蔡萬才台灣貢獻獎」，每兩年舉辦一次，今年正式邁入第10年。 富邦集團宣布，第五屆蔡萬才台灣貢獻獎即日起開跑，收件至今年6 月30日止。凡具法人身分的非營利組織、學術研究單位、 各級學校都能推薦， 歡迎具提名資格者踴躍推薦長期對台灣社會有重大貢獻的個人或團體 。

富邦集團表示，「蔡萬才台灣貢獻獎」是蔡萬才家族為追思蔡總裁「 取之社會、回饋社會」的精神，每兩年舉辦一次的獎項， 每屆選出兩人(或組)得獎者， 希望獎勵在各領域中有突出優異表現，對台灣社會有重大貢獻者， 以積極發揚社會正向力量。舉辦四屆以來， 獲獎名單涵蓋個人與組織，包括國際知名導演侯孝賢、李安、 國立臺灣大學副校長張上淳、門諾醫院、朱銘美術館創辦人朱銘、 肝病防治學術基金會董事長許金川、雲門舞集創辦人林懷民、 天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女，橫跨藝文、醫療、 慈善等多元領域，表彰他們在該領域的卓越表現。

後疫情時代，全球歷經通膨及各國央行升息壓力， 削弱市場終端需求，加上地緣政治衝突頻傳， 也對企業營運造成威脅。但台灣各行各業持續齊心， 致力讓社會維持在正常的軌道上，而各方善的力量， 也都能即時送到需要的對象手上。富邦集團表示， 感念這些自發的正向力量，期待具有法人身分的非營利組織、 學術研究單位，踴躍推薦符合此項獎項資格的個人或團體。 詳情請上蔡萬才台灣貢獻獎網站(http:// wttaward.fubon.org)參閱相關簡章及辦法。