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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超292.17億元　買超長榮3.30萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/02/26 16:49

根據台灣證券交易所統計，上週（2024/2/19~2024/2/23）外資在集中市場總買進金額為6,103.47億元，總賣出金額為5,811.30億元，買超為292.17億元，另統計自2024年年初至2月23日止，外資總買進金額為3兆4,503.04億元，總賣出金額為3兆3,317.82億元，累計買超為1,185.22億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為25兆3,305.47億元新台幣，占全體上市股票市值的42.22%，較2月16日的24兆8,036.59億元新台幣，增加5,268.88億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進67,551千股，賣出34,600千股，買超32,951千股。

第二名：新興：買進42,604千股，賣出21,742千股，買超20,862千股。

第三名：鴻海：買進49,372千股，賣出29,190千股，買超20,182千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進81,318千股，賣出152,420千股，賣超71,102千股。

第二名：宏碁：買進52,017千股，賣出105,786千股，賣超53,769千股。

第三名：緯創：買進73,524千股，賣出122,805千股，賣超49,281千股。

更新時間 : 2024-02-26 17:08 GMT+08:00

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