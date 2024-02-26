ETF好好領息 e同響應ESG　臺灣集保結算所eNotice多重好康大方送

集保結算所自去年6月推出股務事務電子通知平台(eNotice平台)，提供上市、上櫃、興櫃及公發公司發放股利電子通知服務，並提供投資人即時掌握股利發放的功能，推出以來廣受市場好評。集保結算所為擴大數位創新發展，進一步規劃擴增ETF收益分配通知電子化服務，預定於2024年3月15日正式上線。

依據集保戶股權分散表統計，截至2月中旬為止，市場上共計發行246檔ETF，實際有配息的ETF共計150檔，並有年配、半年配、季配、雙月配及月配等收益分配型商品，總年度收益分配通知數超過3200萬次。目前17家國內發行ETF投信業者表示大力支持，其中8家已率先簽約使用eNotice服務，包括國泰投信、富邦投信、群益投信、台新投信、中國信託投信、永豐投信、新光投信及富蘭克林華美投信等，其他投信亦表示高度簽約意願；以國泰投信發行受益人數最多的國泰永續高股息(00878)為例，超過百萬名的受益人將可受惠。其他發行ETF投信業者未來也將逐步加入集保結算所ETF eNotice服務的行列，已申請過eNotice的投資人可直接適用ETF收益分配電子通知，無須再次申請。

為因應ETF eNotice即將登場並鼓勵投資人踴躍申請採用，集保結算所於3月15日至6月30日擴大舉辦抽獎活動，包括「e同加入獎」及「e路相挺獎」分別於每週及每月，抽出100元及300元的超商禮券予新舊戶，並加碼推出「e呼百應獎」，抽出1萬元的郵政禮券，總獎額超過600萬元，投資人可把握抽獎期間共襄盛舉。

集保結算所林董事長丙輝表示，近年來集保結算所持續配合主管機關政策，致力於資本市場服務的數位化，ETF eNotice預期可有效協助投信業者降低作業成本，達成ESG的目標，同時拓展提供數位化服務的範圍，邀請投資人一起響應淨零排放，促進金融市場的永續發展。