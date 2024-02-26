Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「隱藏版癌王」5年存活率小於5% 出現黃疸、右上腹疼痛硬塊、尿液變深要當心 10大高危族群應定期檢查

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 16:46
（圖／路透社Alamy）

（圖／路透社Alamy）

近80歲的李奶奶不明原因的疲倦，加上眼睛明顯變黃，經醫師診斷後，竟已是膽道癌第四期。台灣癌症基金會表示，膽道癌的發生率、存活率與胰臟癌相去不遠，加上不易診斷，很難早期發現，致命率高，亞洲發生率較西方國家高，因而有「隱藏版癌王」的稱號，提醒高危險族群，應定期接受腹部超音波檢查，民眾若有黃疸、發燒、體重莫名下降、右上腹持續疼痛或摸到腫塊等疑似症狀也建議及早就醫檢查。

膽道癌並非是單一器官的癌症，而是分布在膽道系統的癌症總稱，種類包括肝內膽管癌、肝門癌、遠處膽管癌、膽囊癌，以及壺腹癌(壺腹癌有時被認為較接近小腸癌)，而台灣較常見的膽道癌病人多為肝內膽管癌。

「隱藏版癌王」5年存活率小於5% 出現黃疸、右上腹疼痛硬塊、尿液變深要當心 10大高危族群應定期檢查

（圖／台灣癌症基金會）

中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科白禮源主任指出，目前對於膽道癌的致病機轉尚不清楚，傾向認為是膽道系統慢性發炎所導致，常見的10大高危險族群包含：

  1. 先天膽道結構異常
  2. 罹患膽道相關疾病，如慢性膽管炎、膽結石、膽管硬化症等
  3. 肝病患者，如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等
  4. 肝內結石
  5. 肝臟寄生蟲感
  6. 經常接觸戴奧辛、亞硝胺等有害物質
  7. 60歲以上高齡長者
  8. 肥胖
  9. 糖尿病患者
  10. 有抽菸、酗酒習慣者

台灣膽管癌患者多數為肝內膽管癌，早期症狀相當不明顯。白禮源說明，膽管癌患者如果腫瘤長在末端膽管匯集之處，比較會因為早期導致黃疸的產生，而被注意。然而，依臨床經驗，有近7成膽道癌患者發現時多已經是晚期，合併局部淋巴結轉移或是遠處器官轉移。膽管癌患者常見的症狀包括黃疸、持續性右上腹疼痛、體重下降、胃口不佳、噁心嘔吐、右上腹摸到腫塊、發燒、全身搔癢、尿液變深等。

白禮源指出，膽道癌具有侵襲性強、惡性程度高、治療棘手和預後差的特點，尤其轉移性膽道癌的五年存活率小於5%。統計顯示，手術後預後不佳，五年復發率達7至8成。接受輔助性化學藥物治療，可以降低復發風險約20-30%。而轉移性膽道癌對化療的反應率20至30%，抗藥性相當嚴重。

「隱藏版癌王」5年存活率小於5% 出現黃疸、右上腹疼痛硬塊、尿液變深要當心 10大高危族群應定期檢查

（圖／台灣癌症基金會）

白禮源強調，膽道癌的早期發現較難且治療發展較晚。能夠手術治療者以手術切除為主要治療，對於無法手術的晚期病患，治療多以化療為主，但是效果有限。

隨著免疫療法的興起，近十年來有些突破。臨床研究顯示，和單用化療相比，免疫療法合併化療藥物，比起單獨使用化學藥物治療，可以降低死亡風險約20%，兩年存活率可提升超過1倍，為晚期膽道癌患者帶來一線曙光，帶來新的治療選擇。
膽道癌
肝內膽管癌
肝門癌
膽囊癌
壺腹癌
台灣癌症基金會
血液腫瘤科
黃疸
噁心
嘔吐
尿液變深

相關新聞

司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
司馬庫斯賞櫻團11人上吐下瀉 台中市食安處稽查發現缺失：2業者立即停業
2024/02/22 15:52
狂嘔吐、腹瀉！今年首例本土傷寒 發病前曾至北部漁港吃生魚片、生蠔
狂嘔吐、腹瀉！今年首例本土傷寒 發病前曾至北部漁港吃生魚片、生蠔
2024/02/20 15:56
找到孕吐的原因了！美國研究：透過調整體內GDF15水平有望根治孕吐
找到孕吐的原因了！美國研究：透過調整體內GDF15水平有望根治孕吐
2023/12/15 10:24
破除麻醉迷思 近4成怕副作用拒絕手術 醫提3大SOP增加醫病關係、降低不適感與風險
破除麻醉迷思 近4成怕副作用拒絕手術 醫提3大SOP增加醫病關係、降低不適感與風險
2023/11/21 14:21
台東知本某渡假酒店疑「氯氣外洩」 至少10人不適送醫
台東知本某渡假酒店疑「氯氣外洩」 至少10人不適送醫
2023/08/27 12:25

更新時間 : 2024-02-26 17:08 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
【懶人包】2024鹽水蜂炮2/23、24登場 交管、遶境路線一次看
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024士林官邸鬱金香展 同場加映鬱金香花燈
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
2024台中燈會2/16登場 8大主題燈區搶先看 200米夢幻雲河拉開序幕
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
NET強佔有先例？未與台北市府簽約仍拖5年 謝國樑無懼被告矢言捍衛25億市民資產
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
2024新北燈會2/16點燈 2米巨龍主燈、九大主題燈區只在大都會公園
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
南韓愛寶樂園大貓熊「福寶」回中國進入倒數　最後上班日為3月4日
「台中媽祖國際觀光文化節」2/23、24登場 5宮廟表演接力登場
「台中媽祖國際觀光文化節」2/23、24登場 5宮廟表演接力登場
蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
蘇丹紅辣椒粉風波！菜䔕餅驗出致癌物全聯下架回收　源頭找到了
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初
南韓人氣大貓熊「福寶」將於4月出發中國　於愛寶樂園上班時間只到3月初