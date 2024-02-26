「隱藏版癌王」5年存活率小於5% 出現黃疸、右上腹疼痛硬塊、尿液變深要當心 10大高危族群應定期檢查

近80歲的李奶奶不明原因的疲倦，加上眼睛明顯變黃，經醫師診斷後，竟已是膽道癌第四期。台灣癌症基金會表示，膽道癌的發生率、存活率與胰臟癌相去不遠，加上不易診斷，很難早期發現，致命率高，亞洲發生率較西方國家高，因而有「隱藏版癌王」的稱號，提醒高危險族群，應定期接受腹部超音波檢查，民眾若有黃疸、發燒、體重莫名下降、右上腹持續疼痛或摸到腫塊等疑似症狀也建議及早就醫檢查。

膽道癌並非是單一器官的癌症，而是分布在膽道系統的癌症總稱，種類包括肝內膽管癌、肝門癌、遠處膽管癌、膽囊癌，以及壺腹癌(壺腹癌有時被認為較接近小腸癌)，而台灣較常見的膽道癌病人多為肝內膽管癌。

（圖／台灣癌症基金會）

中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科白禮源主任指出，目前對於膽道癌的致病機轉尚不清楚，傾向認為是膽道系統慢性發炎所導致，常見的10大高危險族群包含：

先天膽道結構異常 罹患膽道相關疾病，如慢性膽管炎、膽結石、膽管硬化症等 肝病患者，如B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等 肝內結石 肝臟寄生蟲感 經常接觸戴奧辛、亞硝胺等有害物質 60歲以上高齡長者 肥胖 糖尿病患者 有抽菸、酗酒習慣者

台灣膽管癌患者多數為肝內膽管癌，早期症狀相當不明顯。白禮源說明，膽管癌患者如果腫瘤長在末端膽管匯集之處，比較會因為早期導致黃疸的產生，而被注意。然而，依臨床經驗，有近7成膽道癌患者發現時多已經是晚期，合併局部淋巴結轉移或是遠處器官轉移。膽管癌患者常見的症狀包括黃疸、持續性右上腹疼痛、體重下降、胃口不佳、噁心嘔吐、右上腹摸到腫塊、發燒、全身搔癢、尿液變深等。

白禮源指出，膽道癌具有侵襲性強、惡性程度高、 治療棘手和預後差的特點，尤其轉移性膽道癌的五年存活率小於5%。統計顯示，手術後預後不佳，五年復發率達7至8成。 接受輔助性化學藥物治療，可以降低復發風險約20-30%。而轉 移性膽道癌對化療的反應率20至30%，抗藥性相當嚴重。

（圖／台灣癌症基金會）

白禮源強調，膽道癌的早期發現較難且治療發展較晚。能夠手術治療者以手術切除為主要治療，對於無法手術的晚期病患，治療多以化療為主，但是效果有限。

隨著免疫療法的興起，近十年來有些突破。臨床研究顯示，和單用化療相比，免疫療法合併化療藥物，比起單獨使用化學藥物治療，可以降低死亡風險約20%，兩年存活率可提升超過1倍，為晚期膽道癌患者帶來一線曙光，帶來新的治療選擇。