2024企業最愛大學評價調查　成大、北科、臺科、臺大、清大奪企業最愛大學生前五強

2024企業最愛大學評價調查

執行單位：遠見民意研究調查

調查方式：電話邀請企業、醫院代表，自填網路問卷

調查對象：上市櫃企業、資本額達一億元以上之企業及300床以上的區域醫院、醫學中心，共2579家

樣本規模：完訪659份，回收率25.6%

調查時間：2023年11月22日至2024年1月5日

113學年度學測成績於2月27日寄出，到底選填哪些學校？恐怕是準大學生和家長們現在最苦惱的事。

根據《遠見雜誌》2/26 最新公布的「2024企業最愛大學生調查」，第一名的國立成功大學持續霸榜，國立臺北科技大學則取代國立臺灣科技大學（今年為第三名）成為榜眼，並拿下技專校院龍頭，第四、五名分別是國立臺灣大學及國立清華大學，而第六名的國立高雄科技大學則較去年進步兩名。

至於第七名逢甲則拿下私立大學的榜首，比去年進步三名，並將政治大學擠到了第八名。另外，輔仁大學、中央大學，則由去年的十名外，分別擠進第九、十名。

私立科大龍頭，則由龍華科大拿下，位居第26名。

圖/《遠見雜誌》提供

學以致用，已成為各界在評價各大學教學品質，以及學生學習成果的最大公約數。

時下的學生、家長甚或校方，更加重視企業界的反饋，於是，從職場的視角來評斷學校課程設計以及學生學習成果的良窳，就成為準大學生選擇學校時的最重要參考指標。《遠見雜誌》多年來從不斷鏈的「企業最愛大學生調查」，可說別具價值。

2/3企業會用社會新鮮人

新人可塑性高為第一誘因

從「2024年企業最愛大學生調查」結果發現，只有67.1%的企業有雇用今年的大學應屆畢業生，亦即仍有1/3的企業沒錄用社會新鮮人。細問近三年沒有雇用大學學歷社會新鮮人的原因，專業能力不足、沒合適職缺為最主要原因，分別占41.1%及23.3%，顯見不少企業仍期待員工具備即戰力，一到職就能上手。

錄用具大學學歷社會新鮮人的企業，主要是看中新鮮人的可塑性，可從頭養成公司文化、培養公司所需的技能，分別占63.1%及56.9%。總的而論，企業最重視社會新鮮人的六大特質分別是工作態度、情商、知識技能、團隊合作能力、溝通以及決問題的能力。

(上圖與下圖/《遠見雜誌》提供)

值得一提的是，倘若學生在校時，就有取得企業實習經驗、專業證照、外語檢定、產學合作經驗、社團經驗抑或打工經驗，都會讓企業選才時大大加分，而這多半與個人有關，反倒與師出何校學校關係不大。

實習、校園徵才、留才為企業招才的三大管道

令人關心的是，時值企業大鬧人才慌，企業都怎麼解求才之渴？調查後發現，最多企業採提供實習機會預約未來員工，其次則是到校園辦徵才說明會，第三是強化員工福利留才，甚至不乏靠員工口碑引進親友。至於為了攬才，企業會不會願意加薪？結果有63.2%願意，而平均願加幅度為3.33%。

不過，整體而言，企業最忌諱社會新鮮人的行為分別為工作態度不佳、抗壓性低以及忠誠度低，分別占64％、56.9％及54.1%。

北科、逢甲、成大、宜蘭大學分居區域榜首

若以區域別來看，北部大學最受歡迎的是北科大、臺科大和臺大，中部則是由逢甲、雲林科技大學及東海大學拿下前三大，而成大、高科大和國立中山大學則為南台灣最有企業緣的大學，東部及離島則是國立宜蘭大學、國立東華大學及慈濟科技大學較受青睞。

不同類型企業

對社會新鮮人偏好不同

事實上，不同類型的企業亦對社會新鮮人的偏好不同。有別於一般上市櫃公司喜歡成大生，而非上市櫃則以北科大學生為首選，而醫療機構更獨愛國立台北護理健康大學、長庚科大和嘉南藥理大學。資訊科技業也愛北科大、臺科大學生勝過於台成清交的畢業生。不過傳統製造就較愛成大生。

圖/《遠見雜誌》提供

值得注意的是，隨著少子化衝擊加據，近幾年的畢業生人數也大幅減少，以111學年度來說，整體畢業生為20.48萬人，幾乎快跌破20萬大關，更比四年前107學年度的22.91萬人，少了10.63%，顯見少子化不僅讓學校生源減少，也讓企業的可用之材漸漸乾涸。

其中，私立大學更因為許多學校財務出問題而被迫退場，致使畢業生人數的跌幅更是雪上加霜，整體私校五年來，人數少掉14.54%，其中普通大學私校的降幅還比科大來得嚴重，達16.03%。足以見得，公私立院校失衡狀況日益嚴重。

總之，大學是企業永續經營的人才庫，而企業則是大學教學方向的光明燈，從企業最愛大學生的變化，足以檢驗產學之間到底是漸有默契，抑或漸行漸遠。

2024年「企業最愛大學生調查」，由遠見研究調查中心電話邀請上市櫃企業、資本額達1億元以上企業及300床以上區域醫院、醫學中心，共2579家，自填網路問卷，最後完訪659份。

編按: 112學年各級學校名錄及異動一覽表

超連結在此 (資料來源: 教育部統計處)

其中包含: 大專校院（XLS ‧ODF ‧CSV ）

異動大專校院（XLS ‧ODF ）