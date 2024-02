運動有益健康 研究：女性所獲得的效益遠大於男性 死亡、罹病風險更低

運動有益健康這是眾所皆知,一篇最新研究還發現,在投入相同時間和精力的情況下,女性比男性獲得的益處更大。

許多研究證實,任何形式的運動皆有助於降低早死的風險,例如每天大約花11分鐘運動,就可降低23%早死、17%心血管疾病和7%的罹癌的風險。而一篇刊登於《美國心臟協會雜誌》(Journal Of The American College Of Cardiology)的最新研究發現,即便女性花費較少的時間去運動,但獲得的益處卻與男性相同。

根據世界衞生組織(WHO)對成年人的體能活動建議,每週最少有2天(非連續的)須進行肌肉強化活動,此外每週最少還要累積150分鐘(2.5小時)的中等強度有氧運動。

該研究分析了1997年至2017年間,超過40萬位美國成年人的回報數據,他們的年紀介於27至61歲。數據結果顯示,與每週運動時間少於150分鐘的女性相比,至少運動150分鐘的女性之全因死亡率降低了24%。在罹患心臟病、中風和其他心血管疾病的風險方面,有運動習慣的女性降低了36%的風險,而男性僅降低14%。

研究還顯示,男性需要每週累計300分鐘中度至強度的運動才能大幅度地降低死亡風險,但反觀女性僅須運動140分鐘便能得到相同益處,而且當運動時間增加到300分鐘後,女性的罹病風險還不斷降低。

此外,與沒有運動習慣的男性相比,男性每週須運動約5小時才能降低18%的死亡風險,但女性僅須運動2.5小時便可得到相同益處。

至於為何女性從定期運動的獲益比男性大呢?研究團隊坦言確切原因仍不清楚,男女間本就存在的生理差異,例如從解剖學來看,男性的心臟本來就比女性大,也擁有更寬的呼吸道和更大的肺擴散容量。

心臟專家Nadish Garg和Beteal Ashinne博士表示,該研究再次證實,如果想要維持身體健康,規律的運動佔了非常重要的角色。他們還說,雖然跑步機算是健身房最熱門的心肺器材,但不代表得整天綁在一起,其他有氧運動和肌力訓練也能改善心臟健康,例如騎腳踏車、跳舞、游泳、舉重、伏地挺身和深蹲等。