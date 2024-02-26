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42歲雙寶媽常憋不住尿　「1微創治療」免開刀解決漏尿苦

By 健康醫療網／記者張慈恩報導, 健康醫療網
2024/02/26 14:00
42歲雙寶媽常憋不住尿　「1微創治療」免開刀解決漏尿苦

42歲雙寶媽常憋不住尿　「1微創治療」免開刀解決漏尿苦

【健康醫療網／記者張慈恩報導】熱愛運動的42歲雙寶媽阿娟，因產後跳舞或跑步時總會憋不住尿，抱怨「經常濕一片」，只好整天在家看電視，導致體重暴增，讓她十分苦惱，就醫檢查後，確診為「應力性尿失禁」，由於患者排斥手術，醫師建議採用尿道填充注射療法，果然大幅改善漏尿情形，讓她重拾健美人生，也更有自信出門曬嬰了！

應力性尿失禁　治療應採積極

亞洲大學附屬醫院婦女泌尿科主任蕭子玄指出，應力性尿失禁是指當大笑、搬重物、咳嗽或打噴嚏時，腹部壓力突然增加，連帶造成膀胱內壓力也上升，萬一患者的尿道阻力太低，就會導致尿液漏出，好發於多次生產、胎兒體重較重、停經後及肥胖的患者。

蕭子玄主任表示，若只有在用力咳嗽或跳躍才會漏出一點點尿，平時不需護墊或衛生棉保護，這類患者適合較保守的治療，反而是起身或走動就會漏尿，平時需使用護墊才不會弄濕褲子，則屬於嚴重等級，治療選項應較積極。

保守治療為主　微創手術進一步改善症狀

蕭子玄主任指出，治療應力性尿失禁的患者，必須考量其年齡、運動量、生活習慣及與伴侶的關係，並根據骨盆肌肉肌膜層對排尿器官的支撐力量及漏尿嚴重度，再規劃個人化的治療計劃，通常會先透過提肛訓練等保守性治療觀察恢復情形，若改善幅度有限，則會建議中段尿道懸吊微創手術治療。

尿道填充注射　比微創更微創

相較於微創手術仍有傷口問題，蕭子玄強調，許多怕痛的女性期待能有「比微創更微創」的治療方式，則會建議採用經由膀胱內視鏡填充物注射在尿道，藉此增加尿道的阻力，改善應力性尿失禁，優點為介於藥物與手術之間的折衷選擇，兼具免開刀及效果佳等優點，且併發症極少，加上注射的填充物為不可吸收凝膠材質，經過官方嚴格認證，較能符合患者期待。

【延伸閱讀】

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攝護腺癌不想術後尿失禁、不舉？　國內外專家曝新一代「海福刀」療效


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60958
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更新時間 : 2024-03-01 16:48 GMT+08:00

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