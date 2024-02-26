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緬甸殺豬盤園區「業績」驚人 中國公司2年詐騙1億美元

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 14:58
愛情詐騙示意圖（圖／路透社Alamy）

愛情詐騙示意圖（圖／路透社Alamy）

東南亞詐騙活動依舊猖獗，業績嚇嚇叫，一項針對加密貨幣金流的報告揭露，光是緬甸 KK 園區的某中國企業，兩年內就從被害者身上撈取了高達 1 億美元的不義之財。

金融時報報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 與美國反奴隸組織國際行義會（International Justice Mission，IJM）進行的調查發現，泰達幣（Tether）是交友軟體愛情詐騙「殺豬盤」最愛使用的交易方式之一。

被害者包括網路愛情騙局中的受害者，以及犯罪組織透過人口販運拐去園區行騙的「豬仔」。光是緬甸東部 KK 園區的一間中國公司，就從受騙者付出的金錢及員工家屬要求放人而付出的贖金，賺取價值 1 億美元的泰達幣，而這只是調查發現的兩個數位錢包。

Chainalysis 研究人員柯恩（Jackie Koven）表示，由此規模可見，區塊鏈被用來從事非法活動之囂張程度。柯恩指出，本以為罪犯發現泰達幣可追蹤後，就會停止使用，但事實卻不然，不肖人士依舊故我。

為了保護被迫行騙的員工，Chainalysis 與 IJM 並未公布中國公司名稱。國際行義會分析師漢茨（Eric Heintz）表示，這次之所以能揭露該公司用來獲取黑錢的兩個數位錢包，多虧了曾在該園區騙人維生的前員工爆料。

KK 園區這回再被揪出，或能對泰達公司帶來壓力。聯合國上月報告指，泰達幣已成為東南亞洗錢、詐騙行徑最主要的支付方式。這間位在 KK 園區的中企，多是在區塊鏈 Tron 上交易。由於泰達幣價格穩定，Tron 手續費低，二者就成了詐騙企業的心頭好。

泰達回應稱，正與全球有關當局合作打擊不法，至少已凍結了與殺豬盤相關的 2.76 億美元資金。去年 11 月，泰達開放權限，讓美國執法單位如聯邦調查局 FBI 得以使用平台，自那時起，列入黑名單的數位錢包即激增。根據數據平台 CCData，泰達現已將 1,300 個數位錢包列入黑名單。
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更新時間 : 2024-02-26 17:07 GMT+08:00

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