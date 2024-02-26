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英媒：金正恩有一長子　但因身材瘦小而無法公開

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/26 12:27
2024年2月8日，金正恩攜女兒金主愛出席北韓建軍76周年活動（圖／KCNA via 路透社）

2024年2月8日，金正恩攜女兒金主愛出席北韓建軍76周年活動（圖／KCNA via 路透社）

消息人士指出，北韓領導人金正恩近日頻繁攜帶女兒金主愛出席各種場合，但事實上金正恩上頭還有一名哥哥，但因身材矮小，所以不曾公開過。

英國每日郵報報導，南韓前國情院情報員崔秀龍（音譯）引述消息人士透露，金正恩事實上有個長子，但似乎是因為在「身材方面沒有魅力」，才無法在大眾面前露臉。

崔秀龍說，金正恩長子外型與看起來胖嘟嘟、十分營養的父親及妹妹不同，臉色蒼白又瘦弱，和曾祖父金日成長得一點也不像。

報導指出，要成為北韓領導人，長得像金日成是必要條件，金正恩也是為了加強自己的正統性，刻意將外型打理得像自己的祖父金日成。

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）研究員、北韓消息專家馬登（Michael Madden）指出，金正恩年輕時的身材也偏瘦小，但為了在其他高官面前保持威嚴，才會刻意增加體重，讓自己看起來更像金日成。

英媒：金正恩有一長子　但因身材瘦小而無法公開
2011年的金正恩與老婆李雪主（圖／路透社alamy）

報導稱，北韓社會較偏愛較圓潤的體格，是因為瘦弱的身材會讓北韓居民想起1990年代的大飢荒。

南韓國家情報院認為，金正恩應有3個孩子，除了大兒子和金主愛外，還有一名性別不詳的老么；但崔秀龍稱，金正恩事實上只有兩名孩子，另外還有兩名不為人知的私生子。
北韓
金正恩
金日成

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更新時間 : 2024-02-26 17:07 GMT+08:00

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